Gençlerbirliği'nde Onyekuru Kadroda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gençlerbirliği'nde Onyekuru Kadroda

14.08.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Eroğlu, Antalyaspor maçında yeni transfer Onyekuru'nun kadroda olacağını duyurdu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yeni transferleri Henry Onyekuru'nun Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'a karşı oynayacakları maçın kadrosunda yer alacağını söyledi.

Hesap.com Antalyaspor'u 17 Ağustos Pazar günü ağırlayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren başkent ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile futbolcular Metehan Mimaroğlu ve Pedro Pereira, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eroğlu, Samsunspor'a kaybettikleri maçta takım savunması ve geçiş oyununda olumlu işler yapsalar da hücum anlamında istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirterek "Geçen hafta kaybettik, üzgünüz. Ama rakiplerin de güçleri ortada. Biz de takım, sistem anlamında güçlü olursak başarılı olacağımıza inanıyorum. Antalya maçıyla ilgili tabii ki çalışmalarımız devam ediyor. Takımımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Transferle ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmek zorunda. Aynı zamanda bizim de skor almamız, sonuç almamız gerekiyor. Bu doğru orantılı bir şey." ifadelerini kullandı.

Taraftarları sezonun ilk iç saha maçı için Eryaman Stadı'na davet eden Eroğlu, ilk hafta forma giymeyen Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru'nun form durumuna ilişkin soruya "Bu hafta birlikte çalışıyoruz Henry ile. Geçen hafta kendisiyle de konuşmuştum. Bu haftayla ilgili kendisi daha iyi hissedeceğini söylemişti. Bazen fiziksel anlamda istediğimiz seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Tabii kolay değil, sakatlık riski de doğabilir. Çünkü oyuncuyu hazırlıyorsunuz. Bu hafta kadromuzda olacak. Ondan da faydalanmayı planlıyoruz. O da önemli bir oyuncu. O da sabırsızlanıyor zaten katkı vermek için." yanıtını verdi.

Hücum bölgesindeki eksiklerini kadroya katmayı planladıkları yeni isimlerle giderme istediklerini dile getiren Eroğlu, transfer çalışmaları hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Transfer yapmak kolay değil. Bazen ülkemizde dönen isimler bile sonuçlanamıyor. Yani inanın bazen rakamsal anlamda çok büyük artışlar oluyor. Sonuçta Gençlerbirliği Kulübü de bu anlamda, ekonomik anlamda kendi planlaması doğrultusunda transfer yapması gerekiyor. Buraya uygun, bize katkı sağlayacak oyuncu almak istiyoruz. Onun için biraz belki bu anlamda geciktik, bu yavaş işliyor belki ama normalde bunun çok daha önce olması gerekiyordu. Yani en az 4-5 oyuncuya ihtiyacımız var ön bölgeye. Çünkü lig uzun maraton. Orada hepsinin katkısı değerli ve rekabetin oluşması da gerekiyor. Belki yavaş devam ediyor ama şu an transfer devam ediyor ama lig de devam ediyor."

Eroğlu, Samsunspor karşısında 15 yaşındaki Furkan Ayaz Özcan'a şans vermesinin hatırlatılması üzerine altyapının önemi hakkında "Gençlerbirliği'nin de bence akademisine değer vermesi gerekiyor. Oradan süre içerisinde bizimle birlikte olanlar olacak, maçta görev alan olacak ama öncelikle tabii A takımın bu seneki başarısı önemli. Ne kadar yukarıda olursa, kalıcı olursa oradaki oyuncuların A takıma çıkma şansları o kadar fazla olacak. Evet, Ayaz'a görev verdik. Ayaz da 15 yaşında olmasına rağmen görevini yerine getirdi. Süreçte bunlar tekrar olacak tabii ki. Oradaki oyuncuların gelişimini takip ediyoruz." yorumunu yaptı.

Metehan Mimaroğlu: "Taraftarımız önündeki ilk maçı kazanmak istiyoruz"

Başkent ekibinin bu sezonki tek golünün sahibi Metehan, "Samsun maçı bizim için zorlu geçti, oradan ders çıkardık. İnşallah Antalyaspor maçında ders çıkarmış bir şekilde daha iyi bir performans göstererek sahaya yansıtacağız. Taraftarımızın önündeki ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." dedi.

Her Türk oyuncu gibi kendisinin de A Milli Futbol Takımı'nda oynama hayali bulunduğundan bahseden 31 yaşındaki Metehan, bu sezonki gol hedefinin sorulması üzerine "Her zaman gole yakın oynamayı seviyorum. Rakam olarak bir hedef veremem ancak bulduğum tüm şansları değerlendirmek tek hedefim." diye konuştu.

Pedro Pereira: "Süper Lig'in marka değerinin Avrupa'da çok arttığını görebiliyorum"

Portekizli savunma oyuncusu Pereira ise ilk maçtaki eksiklerini gördüklerini ve konuk edecekleri Antalyaspor'a karşı iyi bir oyun ortaya koyup kazanmak istediklerini belirtti.

Daha önce Alanyaspor'da da oynayan Pereira, 3 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de bu süre zarfında bir fark görüp görmediği sorusuna "Buradayken de mücadeleci ve rekabetçi bir ligdi. Fakat özellikle büyük takımlar, büyük transferler yaptıkları için ligin marka değerinin artık Avrupa'da çok arttığını görebiliyorum. Bu bizim gibi takımların da çok işine yarıyor. Çünkü büyük isimlerin Türkiye ligine gelmesi, gelmek isteyenleri de buraya çekiyor." cevabını verdi.

27 yaşındaki Pereira, kendisini en rahat hissettiği pozisyonun neresi olduğu hakkında da "Profesyonel bir futbolcu olarak teknik direktörün görev verdiği pozisyonda oynamanız gerektiğini düşünüyorum. Burada teknik direktörün tam olarak sizden ne istediğini anlamak ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Teknik direktör nerede daha faydalı olacağımı düşünüyorsa oraya adapte olup oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Hüseyin Eroğlu, Henry Onyekuru, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Onyekuru Kadroda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
Resmi açıklama geldi Beşiktaş’ta bir ayrılık daha Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
Boş arazide tekme tokat dövüp sosyal medyada paylaştılar Boş arazide tekme tokat dövüp sosyal medyada paylaştılar
Özlem Çerçioğlu’nun ardından CHP Aydın teşkilatında peş peşe istifalar Özlem Çerçioğlu'nun ardından CHP Aydın teşkilatında peş peşe istifalar
İzmir’de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı İzmir'de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı
CHP’de kriz büyüyor Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler

12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
18:19
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
17:59
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
17:56
Çerçioğlu’na “Hakkımı helal etmiyorum“ dediği isimden yanıt var
Çerçioğlu'na "Hakkımı helal etmiyorum" dediği isimden yanıt var
17:48
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP’den Aydın’a çıkartma Çok sert sözler
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP'den Aydın'a çıkartma! Çok sert sözler
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
17:25
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
17:08
Lampedusa açıklarında gemi faciası 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
Lampedusa açıklarında gemi faciası! 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
16:29
Yunanistan’da orman yangını kabusu Bilanço ağırlaşıyor
Yunanistan'da orman yangını kabusu! Bilanço ağırlaşıyor
16:28
Kim der ki 40 yaşında Elçin Sangu adeta yıllara meydan okuyor
Kim der ki 40 yaşında! Elçin Sangu adeta yıllara meydan okuyor
16:20
CHP’de kriz büyüyor Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler
CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler
16:19
İzmir’de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı
İzmir'de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 13:09:24. #7.11#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nde Onyekuru Kadroda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.