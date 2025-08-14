Gençlerbirliği'nde Onyekuru Kadroda

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yeni transferleri Henry Onyekuru'nun Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'a karşı oynayacakları maçın kadrosunda yer alacağını söyledi.

Hesap.com Antalyaspor'u 17 Ağustos Pazar günü ağırlayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren başkent ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile futbolcular Metehan Mimaroğlu ve Pedro Pereira, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eroğlu, Samsunspor'a kaybettikleri maçta takım savunması ve geçiş oyununda olumlu işler yapsalar da hücum anlamında istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirterek "Geçen hafta kaybettik, üzgünüz. Ama rakiplerin de güçleri ortada. Biz de takım, sistem anlamında güçlü olursak başarılı olacağımıza inanıyorum. Antalya maçıyla ilgili tabii ki çalışmalarımız devam ediyor. Takımımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Transferle ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmek zorunda. Aynı zamanda bizim de skor almamız, sonuç almamız gerekiyor. Bu doğru orantılı bir şey." ifadelerini kullandı.

Taraftarları sezonun ilk iç saha maçı için Eryaman Stadı'na davet eden Eroğlu, ilk hafta forma giymeyen Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru'nun form durumuna ilişkin soruya "Bu hafta birlikte çalışıyoruz Henry ile. Geçen hafta kendisiyle de konuşmuştum. Bu haftayla ilgili kendisi daha iyi hissedeceğini söylemişti. Bazen fiziksel anlamda istediğimiz seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Tabii kolay değil, sakatlık riski de doğabilir. Çünkü oyuncuyu hazırlıyorsunuz. Bu hafta kadromuzda olacak. Ondan da faydalanmayı planlıyoruz. O da önemli bir oyuncu. O da sabırsızlanıyor zaten katkı vermek için." yanıtını verdi.

Hücum bölgesindeki eksiklerini kadroya katmayı planladıkları yeni isimlerle giderme istediklerini dile getiren Eroğlu, transfer çalışmaları hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Transfer yapmak kolay değil. Bazen ülkemizde dönen isimler bile sonuçlanamıyor. Yani inanın bazen rakamsal anlamda çok büyük artışlar oluyor. Sonuçta Gençlerbirliği Kulübü de bu anlamda, ekonomik anlamda kendi planlaması doğrultusunda transfer yapması gerekiyor. Buraya uygun, bize katkı sağlayacak oyuncu almak istiyoruz. Onun için biraz belki bu anlamda geciktik, bu yavaş işliyor belki ama normalde bunun çok daha önce olması gerekiyordu. Yani en az 4-5 oyuncuya ihtiyacımız var ön bölgeye. Çünkü lig uzun maraton. Orada hepsinin katkısı değerli ve rekabetin oluşması da gerekiyor. Belki yavaş devam ediyor ama şu an transfer devam ediyor ama lig de devam ediyor."

Eroğlu, Samsunspor karşısında 15 yaşındaki Furkan Ayaz Özcan'a şans vermesinin hatırlatılması üzerine altyapının önemi hakkında "Gençlerbirliği'nin de bence akademisine değer vermesi gerekiyor. Oradan süre içerisinde bizimle birlikte olanlar olacak, maçta görev alan olacak ama öncelikle tabii A takımın bu seneki başarısı önemli. Ne kadar yukarıda olursa, kalıcı olursa oradaki oyuncuların A takıma çıkma şansları o kadar fazla olacak. Evet, Ayaz'a görev verdik. Ayaz da 15 yaşında olmasına rağmen görevini yerine getirdi. Süreçte bunlar tekrar olacak tabii ki. Oradaki oyuncuların gelişimini takip ediyoruz." yorumunu yaptı.

Metehan Mimaroğlu: "Taraftarımız önündeki ilk maçı kazanmak istiyoruz"

Başkent ekibinin bu sezonki tek golünün sahibi Metehan, "Samsun maçı bizim için zorlu geçti, oradan ders çıkardık. İnşallah Antalyaspor maçında ders çıkarmış bir şekilde daha iyi bir performans göstererek sahaya yansıtacağız. Taraftarımızın önündeki ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." dedi.

Her Türk oyuncu gibi kendisinin de A Milli Futbol Takımı'nda oynama hayali bulunduğundan bahseden 31 yaşındaki Metehan, bu sezonki gol hedefinin sorulması üzerine "Her zaman gole yakın oynamayı seviyorum. Rakam olarak bir hedef veremem ancak bulduğum tüm şansları değerlendirmek tek hedefim." diye konuştu.

Pedro Pereira: "Süper Lig'in marka değerinin Avrupa'da çok arttığını görebiliyorum"

Portekizli savunma oyuncusu Pereira ise ilk maçtaki eksiklerini gördüklerini ve konuk edecekleri Antalyaspor'a karşı iyi bir oyun ortaya koyup kazanmak istediklerini belirtti.

Daha önce Alanyaspor'da da oynayan Pereira, 3 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de bu süre zarfında bir fark görüp görmediği sorusuna "Buradayken de mücadeleci ve rekabetçi bir ligdi. Fakat özellikle büyük takımlar, büyük transferler yaptıkları için ligin marka değerinin artık Avrupa'da çok arttığını görebiliyorum. Bu bizim gibi takımların da çok işine yarıyor. Çünkü büyük isimlerin Türkiye ligine gelmesi, gelmek isteyenleri de buraya çekiyor." cevabını verdi.

27 yaşındaki Pereira, kendisini en rahat hissettiği pozisyonun neresi olduğu hakkında da "Profesyonel bir futbolcu olarak teknik direktörün görev verdiği pozisyonda oynamanız gerektiğini düşünüyorum. Burada teknik direktörün tam olarak sizden ne istediğini anlamak ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Teknik direktör nerede daha faydalı olacağımı düşünüyorsa oraya adapte olup oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.