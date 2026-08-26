Gençlerbirliği'nde Rehavete Yer Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği'nde Rehavete Yer Yok

Gençlerbirliği\'nde Rehavete Yer Yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metin Diyadin, Erzurumspor FK maçı öncesi rehavete kapılmamaları gerektiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasına lider başlayacak Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, 28 Ağustos Cuma günü Erzurumspor FK ile oynayacakları maç başta olmak üzere yollarına rehavete kapılmadan devam etmek istediklerini söyledi.

Erzurumspor FK'yi konuk edecekleri karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren başkent ekibinde teknik direktör Metin Diyadin ve takım kaptanı Dimitrios Goutas, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun ilk haftasından sonra ilk kez bir haftayı lider kapatan Gençlerbirliği'nin rehavete kapılmaması gerektiğini vurgulayan Diyadin, "Bu zorlu periyottan 6 puanla çıkmak tabii hepimizin beklediği bir şey değildi. Zaten bir anda Gençlerbirliği'nin gündem olması da bu yüzden. Bunlar güzel şeyler olmakla birlikte bizim bu havaya takılmamamız gerekiyor. Neyin ne olduğunu, takımları, kendimizi, her şeyi biliyoruz. Bizim için hiçbir maç, kimle oynarsak oynayalım kolay değildir. Artı 6 puanla başladık gibi lige. Daha üç hafta önce başka şeyler konuşurken aldığımız 6 puan, bizi farklı bir beklentiye, atmosfere ya da havaya sokamaz, sokmamalı. Onun için iki gün sonraki Erzurumspor FK maçı bizim için en kıymetli, en önemli maç." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu ve Erzurumspor FK'ye karşı oynayıp oynayamayacakları sorulan Diyadin, "Rodrigues döndü, bugün işte kontrol yapacak. Talisson zaten takımla çıkıyor. Niasse'ta bir sıkıntı oldu maçtan sonra. Başka da bir sakatımız yok. Niasse zaten olmaz. Kevin da işte biliyorsunuz iki hafta oldu, yeni döndü. Bir bakalım, iki gün belki geniş kadroda olabilir. Talisson da takımla çıkıyor, o da geçen hafta da kadrodaydı. Maç eksiği tabii doğal olarak var. 10 gündür takımla birlikte. İhtiyacımız olduğunda da kullanırız zaten." yanıtını verdi.

Diyadin, Göztepe galibiyetinin ardından "Tam bir teknik adamın kovulma fikstürüydü." diyerek fikstürlerinin zorluğuna değinmesinin hatırlatılması üzerine, "Fikstür çekildiğinde zorluğu siz de dediniz, başkaları da ben de dedim. Bu bir esprili cevap ama mesleğimizin de bir realitesi. Ha bu bende baskı oluşturur mu? Oluşturmaz." yorumunu yaptı.

Diabate'nin Newcastle United'a transferi sonuçlandı

Transfer gündemine ilişkin "Bir tane kontenjan, bir tane de bir forvet alma durumumuz var. Görüşmeler oluyor tabii de netleşmiş bir şey yok." diye konuşan Diyadin, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ousmane Diabate'nin Newcastle United'a transfer süreciyle ilgili de "Bitti zaten. Bizde kiralık olarak oynayacak bundan sonra. O transfer bitti." dedi.

58 yaşındaki teknik adam, ilk iki maçta yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken kaleci İrfan Can Eğribayat'ın performansının "hem kendisi hem de kulüp adına sevindirici" olduğunu belirterek, "Bu çocuklar bazen dönemsel iniş çıkışlar yaşayabiliyor. Yetenek olarak bilinen bir kaleci zaten. Biz de transfer ettik. Kendi adına da önemli bir çıkış, bizim için de. İnşallah sürdürecek zaten." değerlendirmesinde bulundu.

Diyadin, seyircileri önünde çıkacakları Erzurumspor FK karşılaşmasında, ilk iki maçlarından farklı olarak daha hücuma dönük bir oyun sergilemeleri gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Tabii ki ilk iki maçta yüzde 70-80 tek yönlü oynadık. Şimdi diğer yönünü de oynamamız gereken maçlardan biri. Ama ligin ilk haftalarında muhakkak oynamaya çalışacağız. İki yönlü oynamak biraz daha zordur."

Goutas: "Önümüzde zorlu bir maç var ve kazanmak istiyoruz"

Yunan stoper Goutas ise geride kalan iki hafta ve Erzurumspor FK maçı hakkında, "Lige böyle bir başlangıç yapmamız tabii çok sevindirici. Ama önümüzde daha birçok maç var. Kendimizi hiçbir şeyi başarmış olarak görmüyoruz. Bundan sonraki maçımız Erzurumspor FK maçı. Tabii son oynadığımız Göztepe maçından tamamen farklı bir maç oynayacağız. Biz de ona göre bir oyun taktiği belirleyeceğiz. Önümüzde zorlu bir maç var ve kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Goutas, 14 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de haftaya lider olarak başlamalarının üzerlerinde baskı oluşturup oluşturmayacağı sorusuna, "Bunu olumlu görüyorum. Çünkü takım olarak bu sezon başı kamplarında gerçekten çok iyi ve çok sıkı çalıştık. Bunun meyvesini aldığımızı söyleyebilirim. Fakat biraz önce de söyledim; daha ligin çok başındayız. Konuşmak için daha erken. Bu kendimize güven açısından gerçekten olumlu yansıyor ama daha önümüzde birçok maç var." cevabını verdi.

Antrenman

Gençlerbirliği, Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Diyadin yönetimindeki idman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Devamında minyatür kalelerden kurulu dar alanda oyun oynayan kırmızı-siyahlı futbolcular, sprint çalışması ve taktiksel varyasyonlarla antrenmanı tamamladı.

Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Rehavete Yer Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması: Türk yatırımcılar nasıl yönlendiriliyor XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması: Türk yatırımcılar nasıl yönlendiriliyor?
Tarih verildi İstanbul’a gök gürültülü yağış geliyor Tarih verildi! İstanbul'a gök gürültülü yağış geliyor
İstanbul’da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı
Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Buzağının otomobil yolculuğu kamerada Buzağının otomobil yolculuğu kamerada
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında

15:13
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
15:00
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
14:47
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
14:32
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
14:24
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
14:18
Nepal’de şiddetli sel felaketi Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor
Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor
13:42
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 15:27:24. #7.13#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nde Rehavete Yer Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement