Gençlerbirliği\'nde Teknik Direktör Krizi

Gençlerbirliği, Teknik Direktör Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.

Gençlerbirliği'nde Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşma sonrası Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sayın Diyadin'e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA