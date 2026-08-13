Gençlerbirliği'nde Transfer Yasağı Kalkıyor - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde Transfer Yasağı Kalkıyor

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Gençlerbirliği, transfer yasağını kaldırmak için CSKA Moskova'ya ödeme gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, transfer yasağının kalkması için gerekli ödemeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çakmak, kırmızı-siyahlı camianın en çok merak ettiği FIFA tarafından verilen transfer yasağındaki son duruma ilişkin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çakmak, Sekou Koita'nın transferine ilişkin imzalanan sözleşme kapsamında, bonservis bedeline yönelik Rus kulübü CSKA Moskova'ya karşı mali yükümlülüklerin bulunduğunu belirtti.

İlk ödemenin Rus kulübünün borcuna karşılık eski yönetim tarafından Koita'ya yapıldığını aktaran Çakmak, süreçle ilgili şunları söyledi:

"Dolayısıyla Gençlerbirliği ile Rus kulübü arasında daha önce para alışverişi olmamış. Bizim zamanımızda 220 bin avroluk ilk taksit vardı. Bunun da süresi nisan ya da mayıs ayında doluyordu, FIFA'ya gittiler. FIFA'dan ek süre alındı, tam kongre sürecimizin olduğu haftaya denk geldi. Biz de CSKA Moskova'yı aradık, 'Kongremiz var, biter bitmez ödeyelim.' dedik. 'Tamam.' dediler, o konuda bize zorluk çıkarmadılar. Kongrenin bittiği hafta hemen parayı yönetimden toparladık. Cuma günü bir kamu bankasına yolladık ve bu transferin yapılmasını istedik. Kamu bankasının müdürü beni aradı, 'Sayın başkanım, bu takımın verdiği bankanın, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika tarafından uluslararası yaptırımı var. Dolayısıyla biz böyle bir işlemi yapamıyoruz.' dedi. Biz de CSKA Moskova'ya söyledik. CSKA Moskova'dan da 'Bu bizim sözleşmemizde yazıyor.' cevabı geldi. 'Açın sözleşmenizi okuyun.' dediler."

Sözleşmeyi okuduklarında bu maddenin gerçekten yer aldığını gördüklerini belirten Çakmak, "Adamlar açık ve net şekilde bizden önceki yönetime, 'Bizim ülkemizde bir yaptırım süreci var, bankalarımızın yaptırımı var. Bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluk Gençlerbirliği Kulübüne aittir.' demişler. Bizim o zamanki arkadaşlarımız da bu sorumluluğu üzerlerine alarak kabul etmişler. Yani Birleşmiş Milletlerin, Avrupa Birliğinin ve Amerika'nın yaptırım listesinde olan bir şeyin, Gençlerbirliği tarafından çözülebileceğini ve bununla ilgili doğabilecek bütün sorumluluğu peşinen kabul etmişler." ifadelerini kullandı.

"Üçlü mekanizma kurduk"

"Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm." diyen Çakmak, şunları kaydetti:

"Kulübe 'Nasıl bir yol izleyelim, ne yapalım?' diye sorduk. FIFA'ya başvurduğumuzda da bu maddenin sözleşmede yer aldığı yanıtı geldi. Hiçbir şekilde orada bir sorumluluktan kaçabilme şansımız yok. İnsanlar kendi iş yerlerinde, hukuk bürolarında olsa böyle bir şeyin altına imza atarlar mı çok merak ediyorum. Biz de 'Madem böyle bir şey yapılmış, nasıl çözeriz?' diye sorduk. Kulübün avukatlarıyla bir anlaşma zemini sağladık. Bu parayı avukatlarına ödedik. Kendileri de CSKA Moskova ile bu konuyu halledeceklerini söylediler. Avukatlarının başka bir ülkedeki hesaplarına bu parayı ödedik. CSKA Moskova bize 'Bu şekilde ödeyebilirsiniz.' dedi. Böyle bir üçlü mekanizma kurduk. Biz ödemeyi yaptık, muhtemelen bugün içerisinde ya da yarın avukatları kulübe bu parayı ödeyecekler. Dediğim gibi çok sıkıntılı bir süreç. Para haftalardır hazır bizde, kongrenin bittiği haftadan itibaren hazırdı. Fakat bu parayı, uluslararası yaptırım olduğu için oraya transfer etmeyi başaramadık. Hepimizin başını ağrıtacak bir konuydu, başka bir mekanizma bulmaya çalıştık, onun üzerinde yürüdük. Bizim bütün evraklarımız, her şeyimiz hazır. CSKA Moskova'yla avukatlarının FIFA'ya yazısını bekliyoruz. O yazı gittiği anda yasağın kalkacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Cska Moskova, Moskova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Transfer Yasağı Kalkıyor - Son Dakika

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