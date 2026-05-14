Gençlerbirliği\'nde Zorlu Süreç

14.05.2026 00:19
Diyadin, oyuncu eksikliğine dikkat çekti ve Trabzonspor maçı hakkında umutlu konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, "Bir tane Trabzon maçı daha oynayacağız, zorlu bir süreçteyiz ve ligin son maçı, ligde kalmamız gerekiyor." dedi.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bazı oyuncuların çeşitli sebeplerle takımdan ayrıldığına dikkati çekerek "İsim saymama gerek yok, bazı oyuncularımız sakatlık ve başka sebeplerden dolayı takımdan ayrıldılar. Yani sezonu kapattılar diyelim. Hafta sonu oynayacağımız Trabzonspor maçından dolayı da kadro çok daraldı. Onun için de biraz rotasyonun da rotasyonu gibi oldu ama çocuklar çok iyi oynadı ve mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Genç oyunculara daha fazla şans verilmesi gerektiğini vurgulayan Diyadin, "3-4 tane genç oyuncumuz var yetenekli, gönül ister ki çok rahat ortamda bu çocuklara çok daha fazla şans verelim. Bu işin sevindirici tarafı çocukların çok iyi oynamasıydı. Ancak odaklanmamız gereken tek maç, hafta sonu oynayacağımız Trabzonspor maçı olmalı. Ligde kalma adına kulübümüz için çok önemli bir maça gideceğiz. İnşallah oradan ligde kalarak döneriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

