Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, akademi oyuncusu Berk Deniz Çukurcu ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Futbol Akademimizde yetişen 2008 doğumlu oyuncumuz Berk Deniz Çukurcu ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Profesyonel sözleşmeye imza atan oyuncumuz Berk Deniz Çukurcu'ya hayırlı olsun diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği'nden Berk Deniz'e Sözleşme - Son Dakika
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