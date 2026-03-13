Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki - Son Dakika
Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki

Gençlerbirliği\'nden Yüksel Yıldırım\'a çok sert tepki
13.03.2026 16:56
Gençlerbirliği, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Türkiye Kupası açıklamalarında yarı final için Galatasaray'ı işaret etmesine tepki göstererek, henüz oynanmamış maçta kendilerini yok sayan sözleri ''talihsiz bir değerlendirme'' olarak nitelendirdi.

Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin ardından Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar tartışma yarattı. Gençlerbirliği Kulübü, Yıldırım'ın sözlerine yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

"GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ YOK SAYAN TALİHSİZ BİR DEĞERLENDİRME"

Gençlerbirliği Kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın çeyrek final kura çekiminin ardından yaptığı açıklamaları dikkatle takip ettiklerini belirtti. Yıldırım'ın Trabzonspor ile oynayacakları çeyrek final karşılaşmasını değerlendirirken yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacaklarını ifade etmesinin henüz oynanmamış bir maçta Gençlerbirliği'ni yok sayan talihsiz bir değerlendirme olduğu vurgulandı.

Kulübün açıklamasında, kulüplerin kendilerine güven duymasının doğal olduğu ancak futbolun sahada oynandığı hatırlatıldı.

Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki

"MAÇLAR SAHADA KAZANILIR"

Açıklamada, maçların kulüplerin bütçeleri, geçmiş başarıları ya da puan tablosundaki konumlarıyla değil sahada verilen mücadeleyle sonuçlandığına dikkat çekildi. Türkiye Kupası'nı daha önce iki kez kazanan Gençlerbirliği'nin çeyrek finale kalan diğer tüm kulüpler kadar kupaya talip olduğu ifade edildi.

Gençlerbirliği ayrıca açıklamasında, Anadolu kulüplerine ve Samsunspor camiasına verdiği destekle futbol kamuoyunun takdirini kazanan Yüksel Yıldırım'a sitemlerini ilettiklerini belirterek, Samsunspor'a Avrupa yolunda başarı dileğinde bulundu.

