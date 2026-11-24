FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan güncel transfer yasakları listesine göre, Gençlerbirliği'ne 3 dönem transfer yasağı getirildi. Pendikspor'a uygulanan transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile 1. Lig temsilcisi Pendikspor'a transfer yasağı getirdi. FIFA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan güncel transfer yasakları listesinde, Gençlerbirliği'nin 3 transfer dönemi boyunca yeni oyuncu tescil ettiremeyeceği bilgisi yer aldı. Pendikspor'a uygulanan transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar devam edeceği kaydedildi.