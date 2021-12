Gençlerbirliği'nin sağ beki Ömürcan Artan'dan Süper Lig vurgusu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin sağ beki Ömürcan Artan, "Bu arma, bu ligin arması değil. Biz, Süper Lig camiasıyız." dedi.

Başkent ekibinin altyapısından yetişen 22 yaşındaki Ömürcan Artan, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bursaspor maçıyla 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren kırmızı-siyahlıların savunma oyuncusu Ömürcan, şanssız yenilgiler yaşadıklarını söyledi.

Ömürcan, 2-0 kaybettikleri Ankara Keçiörengücü maçının başında penaltı vuruşundan faydalanamadıklarını hatırlatarak, "İlk yarısını iyi oynadığımız bu maçtan mağlubiyetle ayrıldık. Tuzlaspor maçında da oyun olarak üstün taraf bizdik ama yine kazanmadık." diye konuştu.

Bursaspor maçıyla şanssızlığı kırdıklarını dile getiren genç futbolcu, "Bursaspor'a karşı maça iyi başlayamadık ama ondan sonraki süreçte oyunun kontrolünü tamamen elimize aldık, skoru da bulduk. Umarım önümüzdeki haftalarda da bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

Ömürcan, play-off ve küme düşme hattının arasında puan farkının az olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerbirliği armasına yakışan futbolu oynadığımızda, yukarılara tırmanabileceğimizi biliyoruz. Kendi potansiyelimizi sahaya yansıttığımızda yukarı sıralara geleceğimize inanıyoruz. Umarım galibiyet serisi yakalarız. Daha önceki gibi bir seriyle yukarı sıralardaki takımları yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde 17 puanla 12. sıradaki Gençlerbirliği'nin küme düşme tehlikesi yaşamayacağını vurgulayan Ömürcan, "Ben öyle bir süreç yaşayacağımızı düşünmüyor, aklımın ucundan da geçirmek istemiyorum. Çünkü bu armaya yakışmıyor. Bu arma, bu ligin arması değil. Biz, Süper Lig camiasıyız. Layık olduğumuz yere en kısa zamanda yükselmek için elimizden geleni yapacağız." görüşünü paylaştı.

"Her zaman favori Gençlerbirliği"

Ömürcan, hafta sonu Royal Hastanesi Bandırmaspor ile deplasmanda oynayacakları maçın favorisinin Gençlerbirliği olduğunu belirterek, "Bu ligde her deplasman zorlu ama burası çok büyük bir camia. Nereye gidersek gidelim, nerede oynarsak oynayalım, favori biziz. Burası Gençlerbirliği, her maçı kazanmak için oynayacağız." diye konuştu.

Kendi performansını da değerlendiren Ömürcan, şunları kaydetti:

"Takım iyi oynadıktan sonra bireysel olarak her oyuncu çıkış gösteriyor. Bazen bireysel hatalarımız oluyor ama dediğim gibi telafi etmek adına her şeyi yapıyoruz. Her geçen gün üstüne koymaya çalışıyorum. Genç bir futbolcuyum. Ne kadar tecrübe kazanırsam, ne kadar iyi oynarsam, benim için o kadar iyi. Sonuç olarak da bu kulübe yararlı olmaya çalışan evlat rolündeyiz."

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Mardin 1969'a penaltılarla elendikleri maçta ligde şans bulamayan genç futbolcuların oynadığına değinen Ömürcan, "Ben de kupa maçından sonra ligde forma şansı bulmuştum. Onlar için iki maçlık kupa serüveni, tecrübe kazanmaları, heyecanlarını atmaları adına iyi oldu. Umarım onlar da ligde şans bulup bize en büyük katkıyı sağlarlar." diyerek sözlerini tamamladı.