Gençlerbirliği Oğulcan Ülgün\'ü Kadrosuna Kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'ü kadrosuna kattı.

Başkent ekibinin açıklamasına göre kırmızı-siyahlı takım, son olarak Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki Oğulcan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Ceylanspor altyapısında başlayan Oğulcan, Altınordu ve son olarak Konyaspor forması giydi.

Konyaspor'da Süper Lig'de 102, Türkiye Kupası'nda 16 maça çıkan Oğulcan, yeşil-beyazlı ekibe 7 gol, 8 asistlik katkı verdi.