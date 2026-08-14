Gençlerbirliği Salih Uçan'ı Transfer Etti
Gençlerbirliği, Beşiktaş'tan Salih Uçan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Başkent temsilcisi, son olarak Beşiktaş forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli, Alanyaspor, Başakşehir ve Beşiktaş takımlarında görev yaptı.
Salih, geçen sezon Beşiktaş formasıyla Trendyol Süper Lig'de 19, Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada sahaya çıktı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği Salih Uçan'ı Transfer Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?