Gençlerbirliği, Samsunspor deplasmanı hazırlığına Bernd Storck yönetiminde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Bernd Storck yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü, başkent ekibi çalışmalarını akşam antrenmanıyla tamamlayacak.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Bernd Storck yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan idman, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, dar alandaki çeşitli pas organizasyonunun ardından minyatür kalelerden kurulu alanda hedefli oyuna geçti. Haftanın ilk antrenmanı, koşuyla sona erdi.
Başkent temsilcisi, bugünkü çalışmalarını akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA
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