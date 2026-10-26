Gençlerbirliği son 7 maçta 2 puan alarak 16. sıraya ve düşme hattına geriledi

Trendyol Süper Lig'e çok iyi başlangıç yapan ve liderliğe kadar yükselen Gençlerbirliği, 7 haftalık galibiyet hasreti sonucunda düşme hattına geriledi.

Fenerbahçe'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek sezona sahasında başlayan Gençlerbirliği, 2. haftada İzmir deplasmanında Göztepe'yi tek golle mağlup etti. Başkent temsilcisi Süper Lig'de 2. hafta sonunda iki maçını da kazanan tek takım olarak liderliğe yükseldi.

Gençlerbirliği, ligin 3. haftasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalarak yoluna yenilgisiz devam etmesine rağmen puan kaybıyla kırmızı-siyaplı ekibin galibiyet hasreti de başladı.

7 maçlık hasret

Başkent temsilcisi, Trabzonspor deplasmanında 5-0'lık farklı yenilgiyle ilk mağlubiyetini aldı.

Kasımpaşa'ya sahasında son dakika golüyle 2-1 kaybeden Gençlerbirliği, İstanbul Başakşehir deplasmanında da 4-0'lık farklı mağlubiyete engel olamadı.

Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Galatasaray (0-1) ve TÜMOSAN Konyaspor'a (2-0) gol atamadan yenilen kırmızı-siyahlılar, galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

Ligide zirve koltuğuna 2. haftada oturarak taraftarını mutlu eden Gençlerbirliği, son 7 maçta sadece 2 puan aldı ve 8 puanla 9. hafta itibariyle küme düşme hattına 16. sıraya geriledi.

Teknik direktör değişikliği galibiyet getirmedi

Sezona teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde başlayan Gençlerbirliği'nde teknik direktör değişikliği de şu ana kadar galibiyet hasretini dindiremedi.

Teknik direktör Diyadin, 5 Ekim'de istifa talebinde bulundu. Yönetim kurulunun bu talebi kabul etmemesine rağmen kararında ısrarcı olan Diyadin ile 6 Ekim'de yollar ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Diyadin'in ardından 9 Ekim'de Alman teknik direktör Bernd Storck ile anlaşma sağladı.

Storck, bir gün sonra Eryaman Stadı'nda takımın başında ilk maçına çıktı. Gençlerbirliği, Thalisson'un 90+3. dakikada attığı golle Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalıp 1 puan almasına rağmen galibiyet hasretini dindiremedi.

Başkent ekibi, Storck yönetimindeki iki lig maçını da Galatasaray ve Konyaspor'a kaybetti.

Hücum ve savunmada da son sıralarda

Gençlerbirliği'nin son 7 haftadaki savunma ve hücum performansına kırmızı-siyahlıların kötü gidişatında belirleyici oldu.

Ligde Eyüpspor ve Samsunspor'dan sonra en fazla gol yiyen (18) takım olan Gençlerbirliği, hücumda ise yine en kötü 3. takım pozisyonunda bulunuyor.

Gençlerbirliği, Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'dan sonra en az gol atan (7) takım olarak dikkati çekiyor.