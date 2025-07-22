Gençlerbirliği Süper Lig'de Kalıcı Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Gençlerbirliği Süper Lig'de Kalıcı Olmayı Hedefliyor

22.07.2025 11:18
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Takım kaptanı Sinan Osmanoğlu, genç futbolcuların gelişimine vurgu yaparak, ligde kalıcı olmayı amaçladıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kaptanı Sinan Osmanoğlu, kalıcı olmayı hedefledikleri ligde karşılaşacakları zorlukları istikrar ve takım ruhuyla aşabileceklerini söyledi.

Bolu'nun Karacasu beldesinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde kamp yapan başkent temsilcisinin kaptanı ve tecrübeli savunma oyuncusu Sinan, AA muhabirine, takımın hedeflerinden genç futbolcuların gelişimine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de önemli bir başarıya imza atarak Süper Lig'e yükseldiklerini hatırlatan Sinan, bu başarının verdiği moral ve motivasyonla sezona hazırlandıklarını dile getirdi.

Sinan Osmanoğlu, geçen sezon hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını alıp mutlu sona ulaştıklarını anlatarak, "Şimdi Süper Lig'de kalıcı olmanın ve mücadelemizi sürdürmenin zamanı. Yeni sezon hazırlıklarımız bu bilinçle yüksek tempoda devam ediyor. Bolu kampı hem fiziksel hem de takım olma anlamında çok verimli geçiyor." diye konuştu.

"Takımda birlik ve beraberlik ruhu devam ediyor"

Takım içindeki arkadaşlık ortamının üst düzeyde olduğunu belirten kaptan Sinan, bunun saha içi performansa da yansıdığını vurguladı.

Sinan Osmanoğlu, geçen sezon yakaladıkları birlik ve beraberlik ruhunu sürdürdüklerinden bahsederek, "Bu tür birliktelikler başarıyı getirir. Bu sene daha farklı zorluklarla karşılaşacağız ama aynı istikrar ve takım ruhuyla bu zorlukları aşabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Takıma yeni katılan oyuncuların da uyum sürecini hızlı şekilde tamamladığını aktaran deneyimli futbolcu, "Takıma dahil olan arkadaşlarımız karakterli ve işini seven isimler. Bu da uyumu hızlandırıyor. Teknik heyetimizle herkes aynı hedef için mücadele ediyor. Bu sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni en iyi şekilde temsil edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaptan Sinan Osmanoğlu, Süper Lig'in çok daha üst düzey rekabet ortamı sunduğuna değinerek, "Ligimizde çok güçlü takımlar var. Herkes ciddi transferler yapıyor. Biz de bu yarışta söz sahibi olmak istiyoruz. Kulübümüz transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takım içinde güzel işler oluyor. Gençlerbirliği her zaman farkını ortaya koyan bir kulüptür, bu sezon da öyle olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerbirliği mücadeleci bir takımdır"

Takım olarak mücadeleyi hiç bırakmadıklarını ve bu özelliklerinin sahadaki başarıya katkı sağladığını dile getiren Sinan, istikrarlı oyun ve maç boyunca mücadeleyi bırakmamanın temel hedefleri olduğunu anlattı.

Sinan Osmanoğlu, Hüseyin Eroğlu'nun taktiksel anlamda takıma çok şey kattığını aktararak, "Bizler de sürekli gelişim içindeyiz. Öğrenen ve uygulamaya çalışan bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu sezon da sahaya koyacağımız enerji ve disiplinle, futbolseverlere keyif veren, rakiplerine kolay teslim olmayan bir takım izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin Türk futboluna sayısız oyuncu kazandıran bir kulüp olduğunu vurgulayan Sinan, şöyle devam etti:

"Şu an kamp kadromuzda birçok genç kardeşimiz yer alıyor. Hepsi çalışkan, disiplinli ve saygılı çocuklar. Biz tecrübeli oyuncular olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Onlar da bunun farkında. Bu aidiyet ve sorumluluk duygusu onları daha iyi yerlere taşıyacak. Türk futbolunun geleceği için bu çok değerli."

"Ankara halkı bize inandı, biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz"

Taraftar desteğinin önemine de değinen Sinan Osmanoğlu, özellikle geçen sezon yükselen taraftar ilgisinin kendilerini motive ettiğini dile getirdi.

Ankara halkının son dönemde kendilerine sahip çıktığına işaret eden Sinan, "Onların desteğini arkamızda hissetmek bize güç veriyor. Başarıya olan inanç arttıkça tribünler de doluyor. Bu sinerjinin devam etmesi çok önemli. Biz sahada elimizden geleni yaptıkça onların da desteği sürecektir. Gençlerbirliği gibi köklü bir kulüp Süper Lig'de olmalı. Aynı şekilde Ankaragücü de bu ligin bir parçası. Ankara'yı Süper Lig'de en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

Tecrübeli savunma oyuncusu, Türk futbolunun son yıllarda önemli ivme yakaladığını, bu gelişimin lig kalitesine de olumlu yansıdığını kaydetti.

Futbolun hem oyuncu hem de teknik direktör anlamında geliştiğini belirten Sinan Osmanoğlu, "Bu da Süper Lig'in kalitesini artırıyor. Avrupa'da hasret kaldığımız başarıları yeniden elde etmek istiyoruz. Bu sadece büyük takımların değil, ligin genel seviyesinin yükselmesiyle mümkün olabilir. Biz de Gençlerbirliği olarak bu gelişimin bir parçası olmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Süper Lig'de Kalıcı Olmayı Hedefliyor - Son Dakika

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