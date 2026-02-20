Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.30'da başlayacak.
Geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan başkent ekibinde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlılarda 16 Şubat itibarıyla göreve Levent Şahin getirildi.
Natura Dünyası Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Levent Şahin yönetiminde ilk sınavını ikas Eyüpspor deplasmanında verecek.
İki takım 4 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında karşılaştı ve maç 2-2 berabere sonuçlandı.
