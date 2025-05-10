Gençlerbirliği Süper Lig'e Döndü - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği Süper Lig'e Döndü

Gençlerbirliği, 4 yıllık aranın ardından Süper Lig'e yükseldi, son hafta 5-0 galip geldi.

10.05.2025 18:53
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Türk futbolunun asırlık çınarı Gençlerbirliği, yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi.

Bu sonuçla 2024-25 sezonunu 68 puanla 2. sırada tamamlayan başkent temsilcisi, 4 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlılar, Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Sezona istediği gibi başlayamadı

Gençlerbirliği, istikrarlı performans sergileyemediği 17 haftalık ilk bölümü 23 puanla 13. tamamladı.

Çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, lige verilen arada teknik direktör değişimine gitti.

Recep Karatepe ile yollarını ayıran yönetim, takımı daha önce Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu'na emanet etti.

Eroğlu ile Süper Lig yolculuğu başladı

Teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu'nun gelmesinin ardından farklı kimliğe bürünen Gençlerbirliği, çıkışa geçerek 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Dört sezondur Trendyol 1. Lig'de yer alan başkent temsilcisi, bu süreçteki en uzun yenilmezlik serisine ulaştı.

Söz konusu 11 maçlık periyotta 7 galibiyet ve 4 beraberlikle 25 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, 3. sıraya yükseldi. Daha sonra Çorum FK ve İstanbulspor'a yenilen kırmızı-siyahlı ekip, toparlanmasını bildi ve 31. haftadan itibaren yeni seriye başladı. Ligin kalan bölümünde maç kaybetmeyen başkent temsilcisi, son hafta öncesi Sakaryaspor'u 1-0 yenerek adını bu sezon ilk kez 2. sıraya yazdırdı.

Türk futbolunun köklü kulübü, son maçını da kazanarak 4 sezon sonra Süper Lig'e döndü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu göreve geldikten sonra çıktığı 21 maçta 45 puan toplayan (13 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet) Gençlerbirliği, bu süreçte hanesine en fazla puan yazdıran takım oldu.

Gençlerbirliği'nin Eroğlu yönetiminde aldığı sonuçlar ise şöyle:

HaftaKarşılaşmaSkor
18Sakaryaspor-Gençlerbirliği0-0
19Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor3-0
20Gençlerbirliği-Kocaelispor1-0
21Geosis Boluspor-Gençlerbirliği0-2
22Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK2-0
23Gençlerbirliği- Esenler Erokspor1-1
24Erzurumspor FK-Gençlerbirliği1-2
25Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor3-0
26 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği3-3
27Gençlerbirliği- Manisa FK3-0
28Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği1-1
29Gençlerbirliği-Çorum FK1-2
30İstanbulspor-Gençlerbirliği5-0
31Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor1-0
32MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği0-3
33Gençlerbirliği-Central Hospital Ümraniyespor2-1
34Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği0-0
35Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor1-1
36Adanaspor-Gençlerbirliği0-5
37Gençlerbirliği-Sakaryaspor1-0
38Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği0-5

Süper Lig'de en son 2020-21 sezonunda yer aldı

İlhan Cavcav döneminde Türk futbolunun adından en çok söz ettiren kulüplerinden olan Gençlerbirliği, efsane başkanının vefatı sonrası sıkıntılı dönemler geçirdi.

Gençlerbirliği'nde İlhan Cavcav'ın 2017'de vefat etmesinin ardından başkanlığa oğlu Murat Cavcav getirildi.

Kırmızı-siyahlılar, efsane başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-18 sezonunda 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'den düştü.

Süper Lig'e 1 sezonluk aranın ardından dönmeyi başarsa da başkent ekibi, 2020-21 sezonunda yeniden küme düşme üzüntüsü yaşadı.

2. Lig'in kıyısından döndü

Süper Lig'den düştükten sonraki ilk sezonunu (2021-22) 13. sırada bitiren Gençlerbirliği, ekonomik problemlerin arttığı 2022-23 döneminde 2. Lig'in kıyısından döndü.

İlk devre sadece 7 puan toplayan ve son sırada yer alan Gençlerbirliği, Niyazi Akdaş'ın başkanlığında transfer yasağını kaldırarak ikinci yarıya yenilenmiş kadrosuyla başladı.

Ara transfer döneminde 20'nin üzerinde futbolcuyla sözleşme imzalayan kırmızı-siyahlılar, 100. yılında son haftaya kadar taraftarlarına sıkıntılı günler yaşatsa da ligi 38 puanla 15. bitirdi ve kümede kalmayı başardı.

2023-24 sezonunu 51 puanla 8. sırada tamamlayan ve son maçta play-off'u kaçıran Gençlerbirliği, Süper Lig özlemini Osman Sungur başkanlığında 2024-25 sezonunda sonlandırdı.

Önemli başarıları

Ankara Sultanisi'nde (Atatürk Lisesi) öğrencilerin girişimleriyle 14 Mart 1923'te kurulan Gençlerbirliği, Süper Lig'i iki kez 3. bitirdi.

1965-66 sezonunu 3. bitiren kırmızı-siyahlılar; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında bu ligde ilk üçe girebilen ilk takım ünvanını aldı.

2002-03 sezonunda da Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncülüğü elde eden başkent temsilcisi, sonraki sezon UEFA Kupası'nda (UEFA Avrupa Ligi) Türkiye'yi temsil etti.

Avrupa kupalarındaki en büyük başarısını 2003-04 sezonunda UEFA Kupası'nda yakalayan Gençlerbirliği, Valencia'ya uzatmada elenerek çeyrek finalin eşiğinden döndü.

Ankara'da İspanya temsilcisini 1-0 yenen Gençlerbirliği, deplasmanda rakibine uzatma sonunda 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti. Kupada tek mağlubiyetini Gençlerbirliği'nden alan Valencia, sezon sonunda UEFA Kupası'nı kaldırdı.

Kırmızı-siyahlılar, Türkiye Kupası'nı ise 1987 ve 2001 yıllarında olmak üzere 2 kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

Özellikle İlhan Cavcav döneminde altyapısından çıkardığı futbolcularla adından sıkça söz ettiren ve Arda Güler ile bu misyonunu dünya futboluna taşıyan Gençlerbirliği, Süper Lig'de 49. sezonunu geçirecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Süper Lig'e Döndü - Son Dakika

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