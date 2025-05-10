Gençlerbirliği Süper Lig'e Döndü

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kırmızı-siyahlı ekibi 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e taşımanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Eroğlu, Trendyol 1. Lig'de Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çok mutlu olduklarını belirtti.

Yeni Malatyaspor'a şu anki konumundan dolayı doğru ve saygılı davranmaya çalıştıklarını kaydeden Eroğlu, "Teknik ekip, futbolcular, tüm çalışanlarımız, başkanımız Osman Sungur, yönetim kurulumuz, sportif direktörümüz Ali Ekber Düzgün'e katkılarından dolayı teşekkür ederim. Geldiğimde 17. haftada düşme potasının 2 puan üzerindeydik. İlk gün o hedefi söylemiştim. 'Sezon sonunda Gençlerbirliği Süper Lig'de olacak' diye. 'Çünkü Süper Lig Gençlerbirliği için bir hedef olamaz. Süper Lig Gençlerbirliği için bir zorunluluktur' diye. Burada aynısını tekrar ediyorum." diye konuştu.

Geriden gelip başarmanın kolay olmadığını anlatan Eroğlu, "Biz çok çalıştık. Nasıl çalışırsan öyle oynarsın, oynarsan şampiyon olursun. Oyuncularımızla aramızdaki güzel bir diyalogdur. Doğru çalıştığımıza inanıyorum, futbolun doğrularını yaptık. Oyuncularımıza ilk gün söylediğim notlar vardı. 'İnanmamız gerekiyor, çok çalışalım, doğru çalışalım, sezon sonu geldiğinde göreceksiniz bu takım Süper Lig'de olacak' diye. Söylediklerimizi başarmanın mutluluğunu yaşıyorum, futbolcularım da çok mutlu." ifadelerini kullandı.

Zor maçlar oynadıklarını, kırılma anları yaşadıklarını aktaran Eroğlu, "Ama Gençlerbirliği'ni 4 yıl aradan sonra hak ettiği Süper Lig'e taşımanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği'nin Türkiye'nin bir marka değeri, rahmetli İlhan Cavcav'ın oluşturduğu bir ekol olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun da duygu yoğunluğu içerisinde olduğunu, 13-14 senedir bu kulüpte hizmet ettiğini ancak bugün itibarıyla bu takımın bir alt lige düştüğünü söyledi.

Gençlerbirliği'ni kutlayan Uçkun, Yeni Malatyaspor'un içinde bulunduğu sıkıntılara işaret etti.

Uçkun, şöyle konuştu:

"Bizle beraber bir sezon bu takımın yükünü çeken, imkansızlıkları bir daha dile getirmeyeceğiz, çünkü kimse söylediklerimizi kale almadı. Mücadele edip sezon sonuna kadar onurlu bir duruş sergileyen genç arkadaşlarımın (futbolcular) hepsine teşekkür ediyorum. Bizle beraber kulüp bünyesinde çalışan kulüp müdürümüz Sayın Selçuk Günaydın ve beraberindeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü o kadar sıkıntı yaşamamıza rağmen bir güne bir gün bırakıp gitmeyi hiç aklımıza getirmedik ama bugünü de yaşadık. Malatya şehri ve Yeni Malatyaspor bir alt lige düştü, çok şey kaybettik. Yukardan aşağı düşmek kolay da aşağıdan yukarı çıkmak çok zor."

Malatya'nın her şeye rağmen bir futbol şehri olduğunu ifade eden Uçkun, "Rahmetli Nurettin Soykan'ın (Malatyaspor'un eski başkanlarından) eserini devam ettirebilecek gerçek Malatyalı, bu işin üstesinden gelebilecek iş adamlarının olduğuna da eminim. Ama bu süreç nereye götürür? Haziran ayı sonunda oluşacak kongre bu şehrin Yeni Malatyaspor ile alakalı kısmını belirleyecek gibi görünüyor." dedi.