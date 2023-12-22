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Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçı için hazır - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçı için hazır

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda, kırmızı-siyahlı ekip ısınma koşusuyla başladı ve koordinasyon, pas çalışması ve taktik çalışmasıyla devam etti. Kart cezalısı bulunmayan Gençlerbirliği'de tedavileri devam eden oyuncular Tuzlaspor maçının kadrosunda yer almayacak.

Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçı için hazır
22.12.2023 - 18:40,
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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmana, kırmızı-siyahlı ekip ısınma koşusuyla başladı.

Koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda, daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Haftanın son antrenmanı, taktik çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdirildi.

Gençlerbirliği'nde kart cezalısı bulunmazken tedavileri devam eden Abdullah Durak, Sambou Yatabare, Özgür Çek ve Alperen Babacan Tuzlaspor maçının kadrosunda yer almayacak.

Kaynak: AA
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