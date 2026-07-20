Gençlerbirliği ve İran U-23 0-0 Berabere Kaldı

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında İran U-23 Milli Takımı ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de bulunan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Süperi Lig takımlarından Gençlerbirliği ile yine aynı merkezde kamp yapan İran U-23 Milli Takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakada gol sesi çıkmazken, taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.