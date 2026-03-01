Gençlerbirliği ve Kayserispor 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Gençlerbirliği sol kanattan etkili geldi ve Tongya çizgi yakınlarında Metehan'la duvar pası yaptı. İçeri sokulan Tongya, köşeye sert vurdu ve top yan ağlarda kaldı.

56. dakikada orta sahada topu alan Mendes, Chavlov'a pas çıkardı. Sonrasında Mendes, savunmanın arasından topu ceza sahasına doğru Makarov'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Makarov, kalecinin solundan topu ağlara yolladı.

58. dakikada VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

68. dakikada Kayseripspor savunmasından atılan uzun pasla orta saha çizgisinde buluşan Miguel Cardoso, ceza sahasına doğru hareketlendi. Kale alanına inmeden sol ayağıyla vuruşunu yapan Cardosonun şutunda top yandan dışarı çıktı.

90+3. dakikada sağ kanattan gelişen atak ile Samed'in ortası arka direkte savunmaya takıldı. Ardından top ceza yayına doğru düşerken Koita gelişine vole vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Murat Şener

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, T. Dele-Bashiru, Cihan Çanak (Fıratcan Üzüm dk. 83), Göktan Gürpüz (Samed Onur dk. 46), Tongya (Koita dk. 58), Traore (Varesanovic dk. 90), Metehan Mimaroğlu

Yedekler: Erhan Erentürk, Onyekuru, Hanousek, Diabate, Ensar Kemaloğlu, Abdurrahim Dursun

Teknik Direktör: Levent Şahin

Kayserispor: Bilal Bayazit, Brenet, Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek, Benes, Bennasser, Mane (Mendes dk. 46), Makarov (Görkem Sağlam dk. 73), Miguel Cardoso, Chalov (Onugkha dk. 73)

Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Mahter, Burak Kapacak, Furkan Soyalp, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Erling Moe

Sarı kartlar: Mane (Kayserispor), Tongya (Gençlerbirliği) - ANKARA