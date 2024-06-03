Gençlerbirliği, yeni teknik direktörünü basına tanıttı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, yeni teknik direktörünü basına tanıttı

Gençlerbirliği, 1+1 yıllık anlaşma sağladığı yeni teknik direktörü Recep Karatepe'yi düzenlenen imza töreniyle basına tanıttı. Karatepe, Gençlerbirliği'nin fabrika ayarlarına dönme projesinin bir parçası olarak nitelendirildi ve kulüp yönetimi, gelecek sezonun daha zor geçeceğini vurguladı. Karatepe ise Gençlerbirliği'nde genç oyunculara şans verip, üreten bir kulüp haline gelmek istediğini belirtti.

03.06.2024 14:21
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- Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Karatepe'yi basına tanıttı

ANKARA - Gençlerbirliği, 1+1 yıllık anlaşma sağladığı yeni teknik direktörü Recep Karatepe'yi düzenlenen imza töreniyle basına tanıttı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Sinan Kaloğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğunu 1+1 yıllığına anlaşma sağladığı Recep Karetepe'ye emanet etti. Karatepe, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninin ardından görevine resmen başladı.

Yönetime geldikleri ilk gün 'Gençlerbirliği'ni fabrika ayarlarına döndüreceğiz' dediklerini hatırlatan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Sungur, tüm güçleriyle çalışacaklarını ifade etti. Karatepe'yi fabrika ayarlarına dönme projesinin bir parçası olarak niteleyen Sungur, geçmişten gelen sıkıntılar nedeniyle hem bugünü hem yarını hem de geçmişi yönettiklerini dile getirerek, geçmişte yapılan hataları tekrarlamayacaklarını ve transfer politikalarını daha farklı şekillendireceklerini kaydetti. Gelecek sezon ligin çok daha zor geçeceğini ifade eden Sungur, Gençlerbirliği'nin her zaman Süper Lig'de olması gerektiğini kaydetti.

Teknik Direktör Recep Karatepe ise Ankara'da doğup büyüdüğünü ve ilk antrenörlük deneyimine bu şehirde başladığını belirterek, "Tekrardan aşık olduğum şehre geri geldim. Çok büyük heyecan. Bazen doğru zaman ve doğru yer gerekiyor. Seçenek sunulsaydı benim için doğru yerin Gençlerbirliği olacağını söylerdim" ifadelerini kullandı.

Türkiye için genç, Avrupa için ise yaşlı bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Karatepe, "Bu 100 yıllık çınarın diğer bir ayağı da basın kısmı. Bu konuda da her türlü desteği istiyorum. Türkiye'ye birçok oyuncu ve teknik adam yetiştirmiş bir kulübün olması gereken yer Süper Lig'dir" dedi.

Geçmişte Gençlerbirliği altyapısından yetişmiş birçok oyuncuyla beraber çalıştığını dile getiren Karatepe, "Ben bunu devam ettirmek istiyorum. Günümüzde tüketen bir toplum olduk. Biz artık futbolda da üreten bir kulüp haline gelmek zorundayız. Ben de bu üretimde elimden geldiğince gereken her türlü katkıyı sağlamak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Sungur ve Teknik Direktör Karatepe basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin teknik ekibinin kimlerden oluşacağını sorması üzerine Karatepe, kulübe uygun, idealist, çalışkan ve tecrübeli bir ekip oluşturduğunu söyledi. Gençlerbirliği'nin Türkiye'nin oyuncu fabrikası olduğunu söyleyen Karatepe, genç oyunculara şans verip, onların yukarıya doğru tırmanmalarına yardımcı olacaklarını ve bunun için de biraz zaman ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi final öncesi Fenerbahçe'nin Arda Güler'e ilişkin yaptığı altyapı paylaşımının sorulması üzerine Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, şu cevabı verdi:

"Futbolla ilgilenmeyen birine bile sorsanız Arda Güler Gençlerbirliği'nin çocuğu olduğunu bilir. Arda'yla ilgili maçları seyretmeye başladık. Oynamadığı maçta hiçbir zevk almadık. Son dakika bile olsa birçok şey yapabilecek kapasitede. Kendi evladımız oynuyormuş gibi gurur ve sevgiyle izliyoruz."

Recep Karatepe'nin imza törenine Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, Futbol Şube Sorunlusu Harun Erol ve Genel Menajer Ali Ekber Düzgün katıldı.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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