Tuzla Belediyesi Türk futbolunun efsane isimleriyle Tuzlalı sporsever gençleri buluşturdu. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezinde Gazeteci Emre Bol'un moderatörlüğünde gerçekleşen programda, eski futbolculardan Beşiktaşlı Oktay Derelioğlu, Galatasaraylı Evren Turhan ve Trabzonsporlu Ibrahim Yattara futbol kariyerleri, anıları ve spor dünyasına dair deneyimlerini paylaştılar.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da katıldığı programda futbolcular, samimi ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çekti. Ayrıca, futbolcular gençlerin Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Türk futboluyla ilgili sorularını içtenlikle cevapladılar.
Programın en renkli anlarından biri de, İbrahim Yattara'nın bir genç sporseverin isteğini kırmayarak kolbastı oynaması oldu. Yattara, bir sonraki etkinlikte gençlerle futbol oynamak istediğini belirterek, "Beni yabancı zannetmeyin, ben Türk'üm zaten. Bir dahaki programda sizinle top oynamak istiyorum" dedi. Yattara'nın bu sözleri ve kolbastı performansı salonda büyük alkış aldı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, futbolseverlerle güzel bir sohbetin gerçekleştiği etkinlikte futbolun birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Zamanında Kartal Gençlik'te futbol oynamış biri olarak, futbolun bu güzel anlarını yaşamak beni mutlu ediyor. Bu buluşmalara devam edeceğiz. Gençler, her zaman dediğimiz gibi müzik ve sporla ilgilenmeli. Her şeyi birlikte yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Katılımcılar, futbolun efsane isimleriyle yakından tanışma ve onlarla sohbet etme fırsatını yakalarken bol bol hatıra fotoğrafı çekindiler.
Son Dakika › Spor › Gençlerin ricasını kırmayan Yattara, Kolbastı şovuyla kendine hayran bıraktı - Son Dakika
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