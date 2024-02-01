Gençlik 23 Taraftarlar Grubu Başkanı Haker Melih Güneş, Turgutluspor maçına taraftarları beklediklerini söyledi

Gençlik 23 Taraftarlar Grubu Başkanı Haker Melih Güneş, hafta sonu oynanacak olan Turgutluspor maçına taraftarları beklediklerini söyledi.
Gençlik 23 Taraftarlar Grubu Başkanı Haker Melih Güneş, Turgutluspor'la hafta sonu oynanacak olan maç hakkında açıklamalarda bulundu. Yıllardır özlemini duydukları güzel havaya girdiklerini belirten Güneş, hafta sonu oynanacak olan maçta "Seyirci değil, taraftar olalım" vurgusu yaptı. Güneş açıklamasında, "Bilindiği üzere takımımız kendi saha ve seyircisi önünde Turgutluspor ile zirve yarışında kritik maça çıkacaktır, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Pazarspor'u mağlup ederek ligde yoluna hedefe doğru doludizgin ilerlemektedir, Elazığspor'umuzun başarılı sonuçlar ile şehrimizi ve hemşerilerimizi sevindirip, yıllardır özlemini duyduğumuz güzel havaya sokmayı başarmıştır. Bu güzel havanın ve birlik beraberliğin devamı için pazar günü oynayacağımız Turgutluspor karşılaşması büyük önem arz etmektedir. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları ve Kulüp Başkanımız Serkan Çayır'ın kararlı ve azimli çalışmalarıyla son zamanlarda Elazığ halkına en fazla güven verdiği günlerini geçirmekte. Böylesine güzel bir birlik beraberlik ortamı oluşmuşken biz taraftarlarda üstümüze düşeni değil, üstümüze düşenin kat kat fazlasını yapmalıyız. Buradan Gençlik 23 Taraftarlar Derneği olarak taraftarımıza çağrıda bulunmak istiyoruz. Maça gelen hemşerilerimiz seyirciden ziyade taraftarlık görevini yerine getirmeli. Maça gelen taraftarımızın tüm stat birlikte hareket ederek 90 dakika boyunca aralıksız destek verip takımımıza ateşleyici güç, rakibe ise caydırıcı güç olması gerekiyor. Gelin hep beraber maratonun ortasında Gençlik 23'ün çatısı ve pankartı altında buluşup, eski günlerdeki gibi Elazığspor'u ve Elazığspo'un şanlı taraftarının sesini yine tüm Türkiye'ye gösterelim. Az öncede belirttiğim gibi 'seyirci' değil 'taraftar' olalım" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ
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