Gençlik kampları başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin farklı illerinde ücretsiz olarak düzenlenen '2025 GSB Yaz Gençlik Kampları' başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 'GSB Yaz Gençlik Kampları' için başvuru süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her sene olduğu gibi 2025 yılında da gençlere yönelik olarak 'Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) Yaz Gençlik Kampları' düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla '2025 GSB Yaz Gençlik Kampları' için başvuruların başladığını duyurdu. Bakan Bak, "Sevgili gençler, beklediğiniz an geldi. 2025 GSB Yaz Gençlik Kampları için başvurular başladı. Bu yaz da yeni dostluklar, unutulmaz hatıralar ve eğlenceli aktiviteler sizleri bekliyor" ifadelerini kullanarak, gençleri başvuru yapmaya davet etti.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın müjdesini vermiş olduğu GSB Yaz Gençlik Kampları başvurularının başladığını dile getirerek, "Haber ilimizde de büyük bir sevinçle karşılandı. İnşallah geçen yıl olduğu gibi ilimizde bu yılda gençlik kamplarına yoğun bir başvurunun olacağına inanıyoruz.

Gençlerimizin bu kamplardan faydalanmaları için belirtilen internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları ve gençlik merkezlerimizi ziyaret etmelerini halinde gençlik lideri ve ilgili çalışma arkadaşlarımızın kendilerine yardımcı olacaklarını belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gençlerimizi bu kamplardan faydalanmaya ve gidecekleri illerin tarihi ve doğal güzelliklerini daha yakından görme fırsatı olan kamplara katılmalarını istiyoruz. Ülkemiz gençliği adına bu güzel projeyi hayata geçiren bakanımıza ve emeği geçen devlet büyüklerimize ilimiz gençliği adına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kamplara katılmak isteyen 12-25 yaş arasındaki gençler, ilk 5 dönem için 9 Haziran'a kadar başvuruda bulunabilecek. Kalan dönemler için son başvuru tarihi 13 Temmuz olarak belirlenirken, başvurular "e-genc.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek. Online başvuru yapma imkanı bulunmayan gençler, illerindeki en yakın gençlik merkezine giderek başvurularını yetkililer aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Kamplara başvuru yapanlar arasında bakanlığa bağlı gençlik merkezlerine üye olanlara eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere, son 3 yıl boyunca başvurmuş ancak kampa gidememiş gençlere öncelik tanınacak. Kamplara başvuru yapan şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvuruları ise doğrudan onaylanacak.

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları önceki yıllarda olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Gençlere kamp süresince ve yolculuk boyunca seyahat ve sağlık sigortası yapılacak. Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı olarak planlanırken, her kamp dönemi 6 gün sürecek. Gençlik kampları hakkında detaylı bilgilere "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. - VAN