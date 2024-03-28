Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Balıkesir'de Sporcu Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Balıkesir'de Sporcu Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Balıkesir\'de Sporcu Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Balıkesir'i ziyaret ederek sporcu gençlerle bir araya geldi. Edremit Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler, sporcular ve öğrencilerle buluşan Bakan Yardımcısı, gençlerin görüş ve taleplerini dinledi. Bakan Yardımcısı ayrıca İvrindi ilçesinde yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı ve Gökçeyazı futbol sahasında çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

28.03.2024 15:20
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Balıkesir'i ziyaret ederek sporcu gençlerle buluştu. Kaz Dağları'nın eteğinde, doğadan güç alan gençlerimizin mekanında bulunduğunu ifade ederek, Edremit Gençlik Merkezi'nde, gönüllü gençler, sporcular ve öğrencilerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, gençlerimizin görüş ve taleplerini dinledi.

Dr. Eminoğlu, gençliğin, spor yatırımlarının ve gençlere yönelik çalışmaların ne kadar değerli olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulduğunu, zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığını ve gençlerin beceri kazanmaları ve yeteneklerini keşfetmeleri için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

İlçede devam eden yurt binası inşaatıyla gençlerin konaklama ihtiyaçlarının karşılanacağını ve yurtlarda yürütülen eğitim faaliyetlerinin mesleki hayatlarına katkı sağladığını ifade etti. Birçok projede olduğu gibi havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde yer almaları adına onlara fırsatlar sunarak gelecekte de Anka gibi Hürjet gibi Kaan gibi projeler gerçekleştirmelerini temenni ettiğini belirtti. Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak, "Gençler Tam Kendimiz, Gençler Türkiye'nin Kendisidir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu programına İvrindi ilçesinde devam etti. İlçede yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaat'ında ve Gökçeyazı futbol sahasında çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu'nun Balıkesir'deki programına Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, İlçe Protokolü ve Birim Müdürleri eşlik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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