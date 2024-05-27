Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Gençlerimiz başarı elde etmeye devam ediyor - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Gençlerimiz başarı elde etmeye devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Gençlerimiz başarı elde etmeye devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Isparta'da düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programında gençlerin başarılarından ve potansiyellerinden bahsederek, Türkiye'deki gençliğe olan güvenini dile getirdi. Eminoğlu, gençlerin sporda, sanatta ve birçok alanda başarı elde etmeye devam ettiğini vurguladı.

27.05.2024 16:31
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Gençliğimizden umutluyuz. Gençlerimiz sporda, sanatta ve birçok alanda başarı elde etmeye devam ediyor." dedi.

Eminoğlu, Isparta Valiliği ile Isparta Belediyesi ziyaretlerinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Eminoğlu, gençlerin sınıflandırılmaya çalışıldığını dile getirerek, "Dünyanın istediği şekilde cinsiyetsizleştirme projeleri, dinsizleştirme, milliyetsizleştirme ve LGBT gibi birçok çalışmalar var." diye konuştu.

Daha önce birçok ülkede bulunma fırsatının olduğunu belirten Enes Eminoğlu, Türkiye'deki gençliğin daha bilinçli ve şuurlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki gençliğin hedefi ve iddiası olduğunu vurgulayan Eminoğlu, "Türkiye'deki gençlik bilinçli, şuurlu bir nesil. Çok güçlü bir şekilde yetişiyor. Gençliğimizden umutluyuz. Gençlerimiz sporda, sanatta ve birçok alanda başarı elde etmeye devam ediyor. En son olimpiyatlarda birçok başarı elde ettik. Gençlerimiz edebiyatta, şiirde, kültürde ve teknolojide çığır açamaya devam ediyor. Gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimize inanıyoruz, iyi ki gençlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Programa, Isparta Valisi Aydın Baruş, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan prokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Gençlerimiz başarı elde etmeye devam ediyor - Son Dakika

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