Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "İstanbul için, 2028 için, 2029 için İstanbul'un gençleri ayağa kalkmak lazım. İstanbul ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. Türkiye ayağa kalkarsa mazlumlar huzur bulur. O nedenle yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyeceğiz." dedi.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine öğrettiği iki önemli şeyin başında özgüven geldiğini belirterek, "Sadece mühendisliği Almanlar, Amerikalılar, İngilizler yapar deniyordu. Bize şunu söyledi; Türk mühendisleri de yapar. Türk mühendisleri İHA'ları da yapar, KAAN'ı da yapar, tankları da yapar. Dolayısıyla bize Türk gençlerinin, AK Parti'nin vizyonundaki gençlerin özgüven kazanmasını öğretti." diye konuştu.

Bak, ikinci olarak Erdoğan'ın kendilerine mazlumu tutup kaldırmayı öğrettiğini kaydederek, "Mazlumu tutup kaldıran lider, kimsesizlerin kimsesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önüne çıkartılan bütün engelleri parçalayarak teşkilatıyla, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla o engelleri aşarak Cumhurbaşkanı olan, mazlumların lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerle beraber olduklarını dile getiren Bak, 860 yurtta 975 bin gence barınma imkanı sağladıklarını, sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz verdiklerini, 575 gençlik merkezinde onlarla beraber olduklarını söyledi.

Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Ben İstanbul Gençlik Kolları'nda çalışan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Cem Çekerek kardeşimi tebrik ediyorum. Yerine gelecek olan Nevzat kardeşime başarılar diliyorum. Şunu da unutmayalım. İstanbul için, 2028 için, 2029 için İstanbul'un gençleri ayağa kalkmak lazım. İstanbul ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. Türkiye ayağa kalkarsa mazlumlar huzur bulur. O nedenle yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyeceğiz."