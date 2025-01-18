Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Tokat İl Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hep beraber bu teşkilatla, dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olan AK Parti ile Türkiye'mize, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah 2028'de sandıkları patlatacağız, tekrar 'AK Parti, yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan.' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Bak, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tokat İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti.

Bakanlık olarak 860 öğrenci yurdunda 980 bin gence barınma imkanı sağladıklarını, kahvaltı ve akşam yemeği verdiklerini belirten Bak, 600 bin öğrenciye burs, 950 bin öğrenciye de kredi sunduklarını, gençlere üniversite hayatında destek sağladıklarını söyledi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde spor tesislerinde önemli mesafe katettiğini vurgulayan Bak, "40 stadyum, atletizm pistleriyle, 10 binin üzerinde spor tesisleriyle, spor salonlarıyla Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor." diye konuştu.

Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin önünü açan bir lider olduğunu dile getirerek, "Ben de kendisinin yanında yetiştim. Çok küçük yaştan beri yanındayım. Kasımpaşa'da beraber büyüdük. Kendisi büyüğümüzdü, futbol takımının kaptanıydı, kulübün başkanıydı. Biz de onun yanında yetiştik. Bizi okuttu, yetiştirdi ve siyasette de uzun zamandır yanındayız. Gençlere değer veren, gençlerin önünü açan bir lider. Milletvekili seçilme yaşını önce 25'e, sonra 18'e indirdi, gençlerin önünü açtı. Her kademede gençlere destek veren bir Cumhurbaşkanımız var." ifadelerini kullandı.

"AK Parti, Cumhur İttifakı ile bu ülkeye hizmet etmeye devam edecek"

Uluslararası toplantılarda yabancı milletvekillerinden, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok iyi bakın çünkü ona ihtiyacımız var. Sizden fazla bizim ihtiyacımız var." şeklinde sözler duyduğunu aktaran Bak, şöyle devam etti:

"Son yıllarda yaşananlara şahit olduk. Suriye konusunda ensarlık yapan, onlara kucak açan bir Türkiye var. Ne oldu? Haklı çıktı. Herkes, 'Suriye'de ne işimiz var?' dedi. Biz kucak açtık. 'Libya'da ne işimiz var?' dedi. Biz kucak açtık. Bu coğrafyada güçlü olmanın yolu, güçlü teknolojiye sahip olmaktan geçer. Milli teknoloji hamlesini de başlatan Recep Tayyip Erdoğan. İHA'larla, SİHA'larla tüm dünyaya gücünü gösteren bu ülkenin lideri Recep Tayyip Erdoğan. Onun yanında yol yürümekten gurur duyuyoruz.

NATO toplantılarında yanında yürürken kendisi aslan gibi yürüyordu, herkes ona bakıyordu çünkü o bu toprakların, Türkiye'nin, bu coğrafyanın lideri Recep Tayyip Erdoğan. Önüne çıkarılan bütün engelleri parçalayarak geldi. 'Muhtar olamaz.' dediler, bu millet onu Cumhurbaşkanı yaptı. Bu teşkilat onun için çalıştı. Hep beraber bu kutlu davada onun için yürüyoruz."

AK Parti'nin dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olduğuna işaret eden Bak, "Hep beraber bu teşkilatla, dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olan AK Parti ile Türkiye'mize, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah 2028'de sandıkları patlatacağız, tekrar 'AK Parti, yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan.' diyeceğiz. 2029'da da yerel seçimlerde AK Parti, Cumhur İttifakı ile beraber bu ülkeye hizmet etmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Tokat Gaziosmanpaşa Stadı'nı yeniden dizayn edeceklerini, spor salonu ve sporcu merkezi yatırımlarının kısa süre içinde tamamlanarak hizmete başlayacağını belirterek, olimpik havuzunu bakanlığın yatırım programına alacaklarını, ayrıca Reşadiye ilçesine yeni öğrenci yurdu yapacaklarını sözlerine ekledi.