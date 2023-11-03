Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "(KYK yurdundaki asansör kazası) Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün...

Aydın'daki bir KYK yurdunda asansör arızası nedeniyle yaşanan kazada bir üniversite öğrencisi hayatını kaybetmiş ve bu olay yurt genelinde protestolara neden olmuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin "Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek" açıklamasını yaptı.

İNFİAL YARATAN ÖLÜM

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmiş, asansör firmasının yetkilisi tutuklanmıştı. Acı olayın ardından yurt genelinde öğrenciler protesto başlatmıştı.

KAREKOD SİSTEMİ GELİYOR

Bugün açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurdundaki asansör kazasıyla ilgili olarak "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yaptığımız ortak bir çalışma ile tesislerimizdeki asansörlerimize bir karekod koyacağız. Dileyen herkes o karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini ve takvimini görebilecek. Acı hepimizin acısıdır. Evlat hepimizin evladıdır. Sizlerden ricam kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle, sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlarla bu meselenin suistimal edilmesine izin vermemenizdir.'' dedi.