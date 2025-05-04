Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Hentbol Türkiye Kupası Şampiyonlarına Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir'de oynanan Hentbol Türkiye Kupası finallerinde şampiyon olan takımları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir'de oynanan Hentbol Türkiye Kupası finallerinde erkeklerde Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ile kadınlarda şampiyon olan Bursa Büyükşehir Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Finali'nde rakibi Beykoz Belediyespor'u mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş ile HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde rakibi Ortahisar Belediyespor'u mağlup ederek kupayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'u kutluyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." - ANKARA