Bakan Bak: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar dostluk ve kardeşlik ruhuna uymuyor - Son Dakika
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Spor

Bakan Bak: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar dostluk ve kardeşlik ruhuna uymuyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olayların sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmadığını belirtti. Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

18.03.2024 00:21  Güncelleme: 00:28
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. Makamlarca soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar dostluk ve kardeşlik ruhuna uymuyor - Son Dakika

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