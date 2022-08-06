Bakan Kasapoğlu milli atlet Mazlum Demir ve Hayrettin Yıldız'ı tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu milli atlet Mazlum Demir ve Hayrettin Yıldız'ı tebrik etti

06.08.2022 10:27
Bakan Kasapoğlu milli atlet Mazlum Demir ve Hayrettin Yıldız'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan Mazlum Demir ve Hayrettin Yıldız'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan Mazlum Demir ve Hayrettin Yıldız'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 10 bin metre finalinde altın madalya kazanan milli alet Mazlum Demir ve bronz madalya kazanan Hayrettin Yıldız'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 10 bin metre finalinde 42.36.02'lik derecesiyle dünya şampiyonu olan milli atlet Mazlum Demir ve 43.07.95'lik derecesiyle bronz madalya alan Hayrettin Yıldız'ı yürekten kutluyorum. Genç atletlerimizin başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası organizasyonlarda kürsüde yer alma başarısı gösteren ve Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." - ANKARA

YORUMLAR
500
Genç milli atlet İsmail Nezir, dünya şampiyonu oldu Genç milli atlet İsmail Nezir, dünya şampiyonu oldu Bakan Soylu ve Bakan Kasapoğlu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile toplantı yaptı Bakan Soylu ve Bakan Kasapoğlu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile toplantı yaptı
Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Mazlum Demir, Atletizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu milli atlet Mazlum Demir ve Hayrettin Yıldız'ı tebrik etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
10:14 Oyuncu Ali Erkazan, Seda Sayan'a ettiği küfürle ağızları açık bıraktı! Sözleri büyük tepki çekti
10:03 Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!
09:46 Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi
09:09 Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu
08:49 Şeyma Subaşı, Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturduğu pozla barıştıklarını ilan etti
07:48 "Merve, Murat'tan sonra delirdi" sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor
07:43 Pençe-Kilit'te şehit düşen uzman çavuşun yıllar önceki paylaşımı yürek yaktı: Annemin çığlığına tüm şehir uyanacak, ama ben uyanmayacağım
05:33 Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçti
02:48 Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 büyükelçi merkeze çekildi, yerlerine yeni isimler atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 10:52:56. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu milli atlet Mazlum Demir ve Hayrettin Yıldız'ı tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement