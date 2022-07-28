Kula'ya yeni KYK yurdu müjdesi - Son Dakika
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Kula'ya yeni KYK yurdu müjdesi

28.07.2022 16:35
Kula'ya yeni KYK yurdu müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor şehri haline getirdiği memleketi Kula'ya Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu kazandıracak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor şehri haline getirdiği memleketi Kula'ya Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu kazandıracak.

Göreve geldiği günden bu yana Kula'ya büyük eserler kazandıran Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yine güzel bir projeyle memleketine hizmet etmeye hazırlanıyor. Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilerin en büyük sorunu olan barınma ihtiyacını karşılamak için harekete geçen yetkililer, Kula'ya kız ve erkek olmak üzere yeni KYK yurdu kazandırmak için kolları sıvadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen mimar Cihan Eğilmez, Jeoloji Mühendisi Burak Yıldırım ve İnşaat Mühendisi Hanife Topal ile birlikte yurt yapılabilecek arazilerde inceleme yapan Kaymakam Kemal Duru ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Bakan Kasapoğlu'nun büyük destekleriyle Kula'ya yeni yurt kazandırılacağını açıkladı. İlk etapta arazi incelemesiyle başlayan projenin Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu Müşerref Akhan Yerleşkesi'nde yapılması planlandığını, ancak proje detaylarıyla bu yerin değişebileceğini söyleyen Kaymakam Duru, kısa sürede proje çizimi ve ihale süreci tamamlanmasıyla birlikte yine güzel bir hizmetin Kula'ya kazandırılacağını söyledi.

Sadece spor alanında değil, eğitim ve daha birçok alanda Bakan Kasapoğlu'nun memleketine hizmet yağdırdığını ifade eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ise, KYK yurduyla birlikte Kula MYO yerleşkesine futbol, basketbol ve voleybol sahalarının da yapılacağını söyledi. Kız ve erkek olmak üzere yaklaşık 500 öğrenci kapasiteli KYK yurdu için harekete geçildiğini dile getiren Başkan Palabıyık, Kula'ya ve gençlere hayırlı olmasını temenni etti.

Bakanlık yetkilileri ile birlikte KYK yurdu için arazi incelemesi yapan Kaymakam Kemal Duru ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'a, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rahmet Özgan ile Kula MYO Müdürü Dr. Ahmet Yavuz Çamlı eşlik etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Kredi Yurtlar Kurumu, Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Hisarcık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kula'ya yeni KYK yurdu müjdesi - Son Dakika

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