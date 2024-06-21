Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli sporcuları tebrik etti

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden para yüzme milli sporcular Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ ile para masa tenisçi Hatice Duman'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanan Bakan Bak'ın tebrik mesajında, "Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından verilen bipartite davet kotası ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Para Yüzme milli sporcularımızdan Elif İldem ile Meryem Nur Tunuğ'u ve para masa tenisçi Hatice Duman'ı tebrik ediyorum. Potansiyellerine güvendiğimiz kızlarımıza Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL