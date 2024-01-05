Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Alagöz Holding\'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde ÇBK Mersin'i yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutladı.

Bakan Bak, Fenerbahçe Alagöz Holding için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Balıkesir'de düzenlenen ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde ÇBK Mersin'i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden ÇBK Mersin'i de kutluyor, her iki kulübümüzün de başarılarının devamını diliyorum."