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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Cudi raket sesleriyle çınlayacak (YENİDEN) - Son Dakika

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Cudi raket sesleriyle çınlayacak (YENİDEN)

13.01.2022 15:42

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Mayıs ayında Cudi, düzenlenecek olan uluslararası tenis turnuvasıyla yeniden raket sesleriyle çınlayacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Keçiören'de Ayvalı Gençlik Merkezi Temel Atma ve Spor Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Törene Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, partililer ve vatandaşlar da katıldı. Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, 34 spor tesisinin açılışı ve bir Gençlik Merkezi'nin temel atma töreninin yapılacağını söyleyerek, " Türkiye'de 81 vilayetimize, ilçelerimize, beldelerimize, köylerimize olduğu gibi Keçiören'e de mahalleleriyle tüm noktalarıyla hizmet etme sözümüz vardı. Şükürler olsun bugün bu sözümüzü en güzel şekilde yerine getirmenin heyecanı, mutluluğu içerisindeyiz. İftirayla, algı operasyonlarıyla değil, milletimizin her bir ferdi için 84 milyon için, 84 milyonun huzuru, mutluluğu için Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bir hizmet hareketinin, bir eser siyaseti anlayışının neferleriyiz, mensuplarıyız" dedi.

"EN GÜÇLÜ YURT ALTYAPISINA SAHİBİZ" Gençlik ve spor yatırımlarında büyük devrimlerin yapıldığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Türkiye'nin dört bir yanında var olan yurtlarımızla, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahip ülkesiyiz. Bu öğrencilerimizin barınmasından eğitimine kadar her konuda yanında olan bir anlayışın ürünüdür. Gençlerimizin kendilerini daha güçlü bir şekilde yetiştirmeleri adına gençlik merkezlerimiz sayısı 400'e yaklaştı. Birkaç gün içerisinde inşallah 400 rakamını da telaffuz edeceğiz. Kültür, sanat, teknoloji her alanda gençlerimizi gece gündüz destekleyecek merkezlerdir. İşte bir tanesinin bugün burada yine bir iş birliği çerçevesinde belediyemizle birlikte temelini atıyoruz" diye konuştu. "CUDİ'DE RAKET SESLERİ TERÖRÜN SESİNİ ÖRTTÜ" AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak her zaman gençlerin yanlarında olacaklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizle aramıza hiçbir şekilde giremeyecekler. Gençlerimizi hiçbir şekilde kullanamayacaklar. İstismar edemeyecekler. Bu ülkenin aydınlık yarını olan, umudu olan gençlerimizin umutlarını, ümitlerini söndüremeyecekler. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle diyoruz ya, biz her yere hizmet ediyoruz. Fırsat eşitliğinin de en büyük taahhüdünü biz veriyoruz. En büyük somut örneklerini biz gerçekleştiriyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde bir zamanlar terörle karartmaya çalıştıkları Cudi'de hamdolsun ulusal bir tenis turnuvası düzenlemişti. Oradaki raket sesleri hamdolsun oradaki terörün karanlık yüzünü, kötü sesini örtmüştü, yok etmişti. Keçiören'den bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Oradaki çiçeklerimizi, güzelliklerimizi soldurmaya çalışanlara inat inşallah mayıs ayında Cudi, düzenlenecek olan uluslararası tenis turnuvasıyla inşallah yeniden raket sesleriyle çınlayacak. Bu anlamlı çalışmanın da başta Şırnak'ın, doğumuzun, güneydoğumuzun gençleri olmak üzere ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından toplu açılış törenine geçilerek butonlara basıldı.

- Ankara
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Cudi raket sesleriyle çınlayacak (YENİDEN)
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Cudi raket sesleriyle çınlayacak (YENİDEN)
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Cudi raket sesleriyle çınlayacak (YENİDEN)
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Cudi raket sesleriyle çınlayacak (YENİDEN)
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Cudi raket sesleriyle çınlayacak (YENİDEN)
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Cudi raket sesleriyle çınlayacak (YENİDEN)
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Cudi raket sesleriyle çınlayacak (YENİDEN)
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Cudi raket sesleriyle çınlayacak (YENİDEN)
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Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, gençlik, Tenis, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Cudi raket sesleriyle çınlayacak (YENİDEN) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Cudi raket sesleriyle çınlayacak (YENİDEN) - Son Dakika
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