Bakan Kasapoğlu: Gelen misafirler, Konya'daki izlenimlerini hayranlıkla ifade ediyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "56 ülke, 4 binden fazla sporcu ve binlerce sporsever Konya'da bir araya gelecek. Oyunlar Köyü'nü oradaki yurdumuz olarak tesis ettik. Mükemmel bir altyapı. Gelen misafirler, Konya'daki ilk izlenimlerini hakikaten büyük bir hayranlıkla ifade ediyorlar" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 9-18 Ağustos tarihleri arasında 5'incisi Konya'da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları öncesinde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nı el birliğiyle, güç birliğiyle, büyük bir heyecanla gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Konya'da harika bir ortam var. Güçlü ve mükemmel bir altyapı var ve bu altyapı 5'inci İslami Dayanışma Oyunları için hazır. 56 ülke, 4 binden fazla sporcu ve binlerce sporsever Konya'da bir araya gelecek. Oyunlar Köyü'nü oradaki yurdumuz olarak tesis ettik. Mükemmel bir altyapı. Gelen misafirler, Konya'daki ilk izlenimlerini hakikaten büyük bir hayranlıkla ifade ediyorlar. Yeni tesislerimiz, atletizm pistimiz, olimpik havuzumuz ve veledromumuz... İnşallah pazartesi gününden itibaren veledromda müsabakalar başlıyor. Salı günü resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"MÜKEMMEL BİR ALTYAPI OYUNLAR İÇİN HAZIR"Pist genişliği 8 metre olan dünyanın sayılı veledromlarından birini Konya'da pandemiye rağmen çok hızlı inşa ettiklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bisiklet sporcumuz Ahmet Örüken, "hayallerimiz gerçek oldu, artık sıra bizde" diyor. İnşallah Konya'dan, Türkiye'nin dört bir yanından yeni yıldızlarımızı bisiklet sporumuzda da o veledromda yetiştireceğiz. Tesis altyapımız oyunlar sonrası en güçlü şekilde ülkemize hizmet edecek, Konyamıza hizmet edecek. Gerek kamp merkezleriyle gerek antrenman, müsabaka salonlarıyla mükemmel bir altyapı oyunlar için hazır" şeklinde konuştu.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AÇILIŞA DAVET

Bakan Kasapoğlu, salı günü gerçekleştirilecek olan açılışa tüm Konya halkını davet ederek, "Konya halkı her zamanki gibi gönlü zengin, samimi, cömert yönüyle tüm misafirleri kucaklamaya, ev sahipliği yapmaya hazır. Ben tüm Konya halkına bu vesileyle teşekkür ediyorum. Salı akşamı saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadı'nda mükemmel bir açılış şöleni gerçekleştireceğiz. Ben bu vesileyle tüm halkımızı açılışımıza davet ediyorum. Türkiye spor ülkesi olma noktasında spor turizminde bir marka ülke olarak önemli bir ev sahipliğini daha başarıyla gururla gerçekleştirmiş olacak" ifadelerini kullandı.