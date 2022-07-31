Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli golfçüleri kutladı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli golfçüleri kutladı

31.07.2022 10:41
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli golfçüleri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Macaristan'da düzenlenen 2022 Shield Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Milli Golf Takımı'yla, bronz madalya elde eden Erkek Golf Milli Takımı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler ve Kadınlar Shield Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Milli Golf Takımı ile bronz madalya elde eden Erkek Milli Golf Takımını tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler ve Kadınlar Shield Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Milli Golf Takımı ile bronz madalya elde eden Erkek Milli Golf Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler ve Kadınlar Shield Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Milli Golf Takımımızı kutluyorum. Kadın Milli Golf Takımımızın elde ettiği tarihi başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğiniz, İstiklal Marşı'mızı dinlettiğiniz için teşekkür ediyorum. Aynı şampiyonada üçüncü olarak bronz madalya elde eden Erkek Milli Golf Takımımızı da tebrik ediyorum." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Macaristan, Spor, Son Dakika

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