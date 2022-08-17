Bakan Kasapoğlu, İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcuların başarısını değerlendirdi Açıklaması

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları ile ilgili, "Türkiye hem bir ev sahibi olarak, bu organizasyonda tarihi yazdı hem de sporcularımız kazandıkları madalyalarla pek çok uluslararası organizasyonun üstünde madalyayla rekorlarla ayrı bir tarih yazdılar" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın bitimine 1 gün kala, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Altay, şehre kazandırılan tesisler ve organizasyon için Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti. 2022 yılının en kapsamlı spor organizasyonunun Konya'da gerçekleştirildiğini kaydeden Kasapoğlu, "2022 yılının en kapsamlı spor organizasyonunu Konya'mızda gerçekleştiriyoruz. 3 yıllık bir çalışma süreci ve bugün ve yarınla birlikte hamdolsun başarıyla nihayetlenecek. Çok büyük emek var, çaba var, iş birliği var ve neticesinde de Allah'a şükürler olsun. Mükemmel bir organizasyon var. Bu emeğin ardında pek çok kurum, kuruluş var ama en önemlilerinden birindeyiz. Teşekkür ziyareti için sayın başkanımıza, değerli ekibine katkıları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'YENİ TESİSLER ULUSLARARASI ARENAYA AÇIK OLACAK'

5'inci İslami Dayanışma Oyunları için kentte yapılan tesislerin birçok organizasyona ev sahipliği yapması dışında sporcu yetiştirme merkezleri haline geleceğini söyleyen Kasapoğlu, "Bu süreçte inşa edilen, yeni kazandırılan tesislerle birlikte bu altyapı bundan sonra da inşallah hem ev sahipliği olarak organizasyonlarda hem antrenman merkezi olarak, kamp merkezi olarak, uluslararası arenasına açık olacak ve bununla birlikte de tabi Konya'mızın gençlerini o yetenekli gençleri bu tesislerden yetiştirmeye yeni yıldızları da birer birer keşfetmeye devam edeceğiz. Türkiye hem bir ev sahibi olarak, bu organizasyonda tarihi yazdı hem de sporcularımız kazandıkları madalyalarla pek çok uluslararası organizasyonun üstünde madalyayla rekorlarla ayrı bir tarih yazdılar. Ben sporcularımızı tebrik ediyorum. Biz ülke olarak hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her alanda iddia sahibiyiz artık. Türkiye vizyonuyla ortaya koyduğu siyaset anlayışıyla değerleriyle konulara gündeme yaklaşımıyla bir marka ülke ve sporda da gençlikte de hamdolsun bu çabamızı her geçen gün yukarıya taşıyoruz" dedi.