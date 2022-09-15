Medipol Başakşehir-Fiorentina maçından notlar - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Fiorentina maçından notlar

15.09.2022 22:16
Medipol Başakşehir-Fiorentina maçından notlar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bakan Kasapoğlu mücadeleyi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Fatih Terim'le izledi.

Fatih Terim de tribünde

Bir dönem İtalyan ekibini çalıştıran teknik direktör Fatih Terim de Medipol Başakşehir-Fiorentina stadyumda maçını izleyenler arasında yer aldı.

Bugün adını taşıyan belgeseli yayımlanan Terim, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı izlemek için mücadelenin başlamasına 45 dakika kala stadyuma giriş yaptı.

Fatih Terim dün de Fiorentinalı yöneticilerle İstanbul'da bir araya gelmişti.

Emre Belözoğlu'ndan 4 değişiklik

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, İskoç ekibi Hearts ile gruptaki oynadıkları ilk maça göre göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Deniz Türüç ve Bertnard Traore'nin yerine Junior Caiçara, Ahmed Touba, Berkay Özcan, Münir'e ilk 11'de şans verdi.

Belözoğlu takımını sahaya Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Aleksic, Münir ve Okaka ilk 11'iyle sürdü.

Mesut Özil kadroda

???????Medipol Başakşehir'de hastalığı geçen Mesut Özil maç kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, hafta içinde takımla antrenmanlara çıkan Mesut'u yedekler arasında tuttu.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Mehmet Kasapoğlu, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Fiorentina maçından notlar - Son Dakika

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