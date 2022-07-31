Bakan Kasapoğlu'ndan milli pentatletler İlke Özyüksel ve Buğra Ünal'a tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli pentatletler İlke Özyüksel ve Buğra Ünal'a tebrik

31.07.2022 21:22
Bakan Kasapoğlu'ndan milli pentatletler İlke Özyüksel ve Buğra Ünal'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nın karışık bayrak yarışında bronz madalya kazanan milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nın karışık bayrak yarışında bronz madalya kazanan milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Mısır'ın İskenderiye kentinde gerçekleştirilen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'ndan gelen haberler bizleri bir kez daha sevindirdi. Organizasyonun son günündeki karışık bayrak yarışında bronz madalya kazanan İlke Özyüksel ve Buğra Ünal'ı kutluyorum. Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan milli pentatletler İlke Özyüksel ve Buğra Ünal'a tebrik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan milli pentatletler İlke Özyüksel ve Buğra Ünal'a tebrik - Son Dakika
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