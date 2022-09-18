Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu milli masa tenisi sporcularını tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özge Yılmaz ve Ece Haraç'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Romanya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda çift kadınlar finalinde İtalya'yı 3-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Özge Yılmaz ve Ece Haraç'ı yürekten kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri sevindiren milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."