Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu milli masa tenisi sporcularını tebrik etti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu milli masa tenisi sporcularını tebrik etti

18.09.2022 16:15
Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu milli masa tenisi sporcularını tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özge Yılmaz ve Ece Haraç'ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özge Yılmaz ve Ece Haraç'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Romanya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda çift kadınlar finalinde İtalya'yı 3-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Özge Yılmaz ve Ece Haraç'ı yürekten kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri sevindiren milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Özge Yılmaz, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu milli masa tenisi sporcularını tebrik etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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