Bakan Kasapoğlu, İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve törene katılan spor camiasından isimlerle İstanbul'da 10 Haziran 2023 tarihinde yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve törene katılan spor camiasından isimlerle İstanbul'da 10 Haziran 2023 tarihinde yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu kura çekimi törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu yakından takip ettiği törende, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Kasapoğlu, Ceferin'in dışında törende bulunan spor camiasından isimlerle ile de 10 Haziran 2023 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. - İSTANBUL

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