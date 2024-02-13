Gençlik ve Spor Bakanı Muammer Şahin'i Tebrik Etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Muammer Şahin'i Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Muammer Şahin\'i Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Muammer Şahin'i tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında başarılarının devamını temenni ederek tüm sporculara başarılar diledi.

13.02.2024 18:35  Güncelleme: 18:35
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Muammer Şahin'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 55 kiloda mücadele eden ve koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan milli sporcumuz Muammer Şahin'i canı gönülden kutluyorum. Muammer Şahin'in başarılarının devamını temenni ediyorum. Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."???????

Kaynak: AA

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