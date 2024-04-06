Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'i tebrik etti.
Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i 6-2 yenerek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit'i tebrik ediyorum. Milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'i tebrik etti - Son Dakika
Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışları başladı. 25 teknede farklı illerden 220 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde, BAYK'ın kurucu üyelerinden Erol Taşbaşlı anıldı. Yarışlar, farklı rotalarda yapıldı ve rüzgarın hızının artmasıyla zorlu anlar yaşandı. Yarışlar, ikinci gün tamamlanacak ve dereceye girenler ödüllendirilecek.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının ardından bireysel çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı sona erdi. Japonya'dan Benjami Reverte Prades birinci oldu.
Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nın ilk gününde Türkiye Kürek Milli Takımı, 4 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda 14 madalya elde etti. Milli sporcular, 24 ekiple 17 farklı yarışta mücadele etti ve birçok kategoride finale yükselmeyi başardı. Yarışların ikinci gününde ise milli kürek takımı, 13 ekiple mücadele ederek finale yükselmek için mücadele edecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı sona erdi. Üçüncü etapta sporcular 95 kilometrelik mesafeyi katetti. Japonya'dan Benjami Reverte Prades genel klasmanda birinci oldu. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?