Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan kürekçileri tebrik etti

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karışık iki çifte kategorisinde Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan kürekçiler Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Para kürek mix iki çifte kategorisinde Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası kazanan Para Kürek Milli Takımı sporcuları Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen'i kutluyorum. Milli sporcularımızın bu başarısı sayesinde ülkemiz, kürekte ilk kez Paralimpik Oyunları'nda temsil edilecek. Başarıda emeği geçen tüm teknik ekibe teşekkür ediyorum. Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen'e ülkemizi temsil edecekleri Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."