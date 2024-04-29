Gençlik ve Spor Bakanı TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımını Tebrik Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımını Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nı üçüncü olarak tamamlayan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak, başarılarının devamını diledi ve aynı organizasyonda beşinci sırada yer alan Acıbadem Bilim Doğa Lisesi'ni de tebrik etti.

29.04.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nı üçüncü olarak tamamlayan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nı üçüncü olarak tamamlayan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda Tayvan temsilcisini yenerek bronz madalya kazanan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımımızı kutluyorum. Türkiye, voleybol ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Okul sporlarında elde edilen dünya üçüncülüğü, ülke olarak uluslararası alanda yakaladığımız istikrarlı başarımızın devamı için önemlidir. Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda kadınlarda mücadele eden ve organizasyonu beşinci sırada tamamlayan Acıbadem Bilim Doğa Lisesi'ni de tebrik ediyorum. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Osman Aşkın Bak, Sırbistan, Voleybol, Gençlik, Dünya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımını Tebrik Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
13:31 Özgür Özel, Bakan Yerlikaya’yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
15:04 Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak
15:00 Görenler tanıyamıyor Max Kruse’nin son hali ağızları açık bıraktı Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı
14:55 Para piyasalarının kalbi mayısta Dubai’de atacak. Para piyasalarının kalbi mayısta Dubai'de atacak.
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
13:37 Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi
13:37 Çocuğu yaralıyken TikTok’ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 16:01:39. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımını Tebrik Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement