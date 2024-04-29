Gençlik ve Spor Bakanı TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımını Tebrik Etti

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nı üçüncü olarak tamamlayan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nı üçüncü olarak tamamlayan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda Tayvan temsilcisini yenerek bronz madalya kazanan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımımızı kutluyorum. Türkiye, voleybol ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Okul sporlarında elde edilen dünya üçüncülüğü, ülke olarak uluslararası alanda yakaladığımız istikrarlı başarımızın devamı için önemlidir. Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda kadınlarda mücadele eden ve organizasyonu beşinci sırada tamamlayan Acıbadem Bilim Doğa Lisesi'ni de tebrik ediyorum. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA