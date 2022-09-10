Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, 550 bireysel sporcu ve 250 takım sporcusu olmak üzere 800 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda sporcular, 2,3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda yarışacak.

Kaynak: AA

Beykoz Belediyesi, gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Uluslararası Boğaziçi Triatlonu yarın yapılacak - Son Dakika

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