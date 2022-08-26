İskenderun'da portatif yüzme havuzlarının açılışı yapıldı - Son Dakika
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İskenderun'da portatif yüzme havuzlarının açılışı yapıldı

26.08.2022 14:57
İskenderun'da portatif yüzme havuzlarının açılışı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yaz Spor Okulları' ile 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan portatif 2 adet yüzme havuzu hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yaz Spor Okulları' ile 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan portatif 2 adet yüzme havuzu hizmete açıldı.

Denizciler Mahallesine kurulan 1 metre 20 santimetre derinliğinde ve 6 metre genişliğe 12 metre uzunluğa sahip 2 adet portatif yüzme havuzun açılışı AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel tarafından gerçekleştirildi.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 'yaz spor okulları' kurslarımızda ücretsiz olarak yüzme eğitimleri veriliyor. Yüzme kurslarına talep yoğunluğu olması bizler için gurur vericidir. Bakanlığımızın destekleri 2 yeni portatif havuz kurulumu sağlamış bulunmaktayız. Yüzme branşı ile daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel ise, "Görevlendirdiğimiz uzman yüzme antrenörlerimizle havuzlarımızda haftanın 4 günü yüzlerce öğrenciye hizmet veriyoruz. Öğrencilerimiz, hijyenik şartlarda ücretsiz olarak hem yüzme öğreniyor, hem de neşeli anlar yaşıyorlar" diye konuştu. - HATAY

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Kaynak: İHA

İskenderun, gençlik, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İskenderun'da portatif yüzme havuzlarının açılışı yapıldı - Son Dakika

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