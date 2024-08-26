Gençlik ve Spor Festivali Mersin\'de Gerçekleştirildi

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğinde, 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Mersin'de çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

2024 Hareketlilik Yılı kapsamında tüm bireylerin harekette kalmaları, sporla iç içe bir yaşam sürmeleri, sağlıklı ve kaliteli yaşam için sportif hareketliliğe katılmalarının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen festival kapsamında, bir alışveriş merkezinin etkinlik alanında; sabit makara bisiklet, bilek güreşi, floor curling, basketbol, masa tenisi, dart, mini futbol, taekwondo pumse gösterisi, zumba ve zumba kids gösterilerinin yanı sıra gençlik etkinlikleri çerçevesinde ise Kafkas halkoyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Festival kapsamında Deneyap Teknoloji Atölyesi Standı'nda teknoloji çalışması ve el sanatları sergisi de düzenlendi. - MERSİN